[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과의 2차 종전 협상 참여를 고심중인 이란이 중재국인 파키스탄에 미국의 신뢰할 수 없는 태도와 위협을 협상의 장애물로 꼽으며, 모든 측면을 고려해 협상 참여 여부를 결정하겠다고 밝혔다.

이란 타스님 통신은 20일(현지시간) 아바스 아라그치 이란 외무장관이 이날 저녁 무함마드 이샤르 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관과 전화로 휴전 관련 현안을 논의했다고 보도했다.

아라그치 장관은 이번 통화에서 현재 타진 중인 후속 협상이 미국의 태도 때문에 위기에 처해 있다고 지적했다. 아라그치 장관은 미국의 지속적인 도발과 휴전 위반을 언급하면서 이란 상선에 대한 위협과 공격을 심각한 문제로 꼽기도 했다.

그는 통화에서 “미국의 모순된 입장과 이란을 향한 위협적인 수사가 외교적 절차를 지속하는 데 있어 근본적인 장애물”이라고 비판하며 “이란은 이 사안들의 모든 측면을 고려해 향후 어떻게 진행할지 결정할 것”이라고 밝혔다. 오는 21일 파키스탄에서 열릴 예정인 회담 참여 여부를 고심하고 있는 것으로 보인다.