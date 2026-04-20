[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]한국수력원자력(주) 한울원자력본부가 오는 7월 17일과 18일 열리는 제3회 한울 열광 문화제 ‘전국 청소년 댄스 페스티벌’ 예선 참가 접수를 5월 4일부터 25일까지 진행한다고 20일 밝혔다.

전국 청소년 댄스 페스티벌은 한울원자력본부가 주관하는 한울 열광 문화제의 대표 프로그램이다. 전국의 댄스 꿈나무들이 주도적으로 참여하는 무대를 통해 울진을 대표하는 청소년 문화축제로 육성하기 위해 마련했다.

참가 자격은 전국 중·고등학생 3명에서 12명으로 구성된 댄스팀이며 장르 제한 없이 다양한 퍼포먼스를 선보일 수 있다. 참여를 희망하는 팀은 예선 안무 영상과 신청서를 기간 내 제출하면 된다.

예선을 통해 본선 진출 20개 팀을 선발하며 7월 17일 본선 경연을 거쳐 18일 결선과 개인 배틀전을 진행할 예정이다.

결선 결과에 따라 대상 1팀과 금상 2팀, 은상 3팀(무용 장르 특별상 1팀 포함), 동상 4팀에게 상패와 장학금을 수여한다.

개인 배틀전에서도 우승 1명, 준우승 2명, 3등 3명에게 별도 시상한다. 자세한 사항은 한울본부 홈페이지 공지사항 게시판과 공식 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.

이세용 한울원자력본부장은 “청소년들이 서로의 꿈을 응원하고 성장하는 무대가 되도록 내실 있게 행사를 준비해 지속 가능한 울진만의 청소년 문화 행사로 개최하겠다”고 말했다.