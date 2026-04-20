[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍)가 2027년 예산에 편성할 ‘주민참여예산 사업 공모’를 이달 27일부터 6월 15일까지 진행한다고 20일 밝혔다.

주민참여예산제는 주민이 실생활에 필요한 사업을 직접 제안하고 구가 이를 예산에 반영하는 제도다. 공모 접수 후 최종 선정되는 사업은 내년도 예산에 반영된다.

이번 주민참여예산 사업 규모는 총 20억원이다. 대상은 구로구 내 지역문제를 해결하기 위한 사업 또는 지역 발전을 위한 모든 사업이다. 사업 범위에 따라 구 공통사업과 동 지역사업으로 구분된다.

구 공통사업은 구정 전반 또는 2개 동 이상에 걸친 사업으로 일반사업의 경우 1억5000만원 이하, 프로그램(행사성) 사업은 1500만원 이하의 사업을 제안할 수 있다.

동 지역사업은 단일 동의 현안 사업 또는 동별 특성화 사업을 대상으로 한다. 동별 총 4500만원의 예산액이 배정된다.

구로구 주민뿐만 아니라 구 내 직장인 또는 학생 등 구로구 생활권자라면 누구나 자유롭게 참여할 수 있다. 신청은 6월 15일까지 구로구청 홈페이지, 이메일, 우편, 방문 등을 통해 가능하다.

구로구는 접수된 제안사업의 타당성 등을 검토한 뒤, 주민참여예산위원회의 심사와 9월 주민투표 등을 거쳐 오는 10월 개최되는 총회에서 최종 편성 사업을 선정할 계획이다.