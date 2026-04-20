황성엽 금투협회장과 운용업계 대표단, 싱가포르·中선전 방문 중동리스크·AI 점검…싱가포르서 국부펀드 투자전략 점검

[헤럴드경제=김유진 기자] 황성엽 금융투자협회장이 취임 후 첫 해외 일정으로 싱가포르와 중국 선전을 방문한다. 황 회장은 금융투자협회와 17개 자산운용사 최고경영자(CEO)들로 이뤄진 ‘한국 자산운용업계 NPK(New Portfolio Korea·뉴 포트폴리오 코리아) 대표단’과 함께 20~24일 해당 일정에 나선다.

20일 금투협에 따르면 이번 방문은 글로벌 투자환경 변화에 대응하고, 국내 자산운용업계의 해외 협력 기반을 넓히기 위해 마련됐다.

대표단은 중동 지정학적 긴장에 따른 시장 영향을 점검하는 동시에 인공지능(AI)·휴머노이드로봇 등 미래 성장산업의 투자 기회도 살펴볼 계획이다.

구체적으로는 싱가포르에서 싱가포르거래소, 싱가포르 국부펀드 테마섹 홀딩스, 테마섹의 자산운용 그룹 세비오라 홀딩스, 동남아 차량호출 플랫폼 그랩, 이스트 벤처스를 방문한다. 아시아 금융중심지 싱가포르의 자본시장 구조와 국부펀드의 장기 투자 전략, 스타트업·플랫폼 투자 생태계를 점검하는 차원이다.

또, 블룸버그를 통해 중동 정세가 글로벌 거시환경에 미치는 영향을 살펴보고, 지정학 리스크에 대한 대응 방향도 함께 논의할 예정이다.

선전에서는 텐센트, 화웨이 등 주요 기술기업과 AI·로봇 분야 혁신기업인 유비테크, 팍시니 로보틱스, 엑스 스퀘어를 방문한다. 특히 휴머노이드 로봇, 자율주행, 무인 택시 등 기술 상용화 현장을 직접 확인하고, AI 중심 산업 재편이 투자시장에 던지는 함의와 미래 성장산업의 투자 기회도 살펴본다.

황 회장은 “글로벌 투자환경 변화와 미래산업 전환을 함께 읽는 것은 K-자본시장의 경쟁력 강화에 중요하다”며 “이번 방문이 국내 자산운용업계의 글로벌 네트워크를 넓히고 투자 시야를 확장하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.