‘2026 동반성장협의회’ 개최

[헤럴드경제=서경원 기자] SK하이닉스가 20일 서울 광진구 그랜드 워커힐에서 열린 ‘2026년 동반성장협의회 정기총회’를 개최했다.

곽노정(사진) SK하이닉스 대표이사 사장은 이 자리에서 “작년 SK하이닉스가 양적으로나 질적으로 분명한 성과를 거둘 수 있었던 것은 협의회 회원사의 헌신과 협력 덕분”이라며 “AI 수요는 더 이상 일시적인 기회가 아닌 산업의 표준이 됐다. 다가올 AI 시대에도 회원사들이 경쟁력을 갖출 수 있도록 협력 기반을 다지고 상생협력의 깊이와 범위를 더욱 넓히겠다”고 밝혔다.

동반성장협의회는 SK하이닉스가 협력사와 반도체 공급망 경쟁력을 강화하고 협력 관계를 공고히 하기 위해 2001년 결성한 협의체다. SK하이닉스는 매년 정기총회를 열어 사업 현황 및 시장 전망과 주요 이슈 대응 방안 등을 논의하고 있다.

이번 행사에는 황철주 협의회장(주성엔지니어링)을 비롯한 89개 협의회 회원사 대표와 곽 사장 등 회사 주요 경영진이 참석했다.

협의회는 지난해 사업 결산과 올해 사업 계획을 보고하고, 소재·부품·장비·인프라 등 분과별로 진행된 분과간담회 결과를 공유했다.

특히 올해는 협력사 경쟁력 제고를 위해 분과간담회의 운영방식을 개선했다. 기존에는 SK하이닉스가 논의 주제를 설정했지만, 이제는 협력사가 논의 주제를 도출하기로 했다.

이후 관심사가 비슷한 협력사끼리 자율적으로 소그룹을 구성하면, SK하이닉스가 당면 현안과 관련해 실질적인 해법을 찾을 수 있도록 돕는 식이다. SK하이닉스의 주요 사업 현황과 비전도 공유됐다.

이 자리에서 SK하이닉스는 지난해 경영실적을 비롯해 AI 메모리 시장에 대한 전망과 리더십 확보를 위한 향후 계획 등을 발표하며, 협의회와의 파트너십을 한층 강화하기 위한 새로운 협력 방향을 제시했다.