- 산림청, 접근성과 편의성 더욱더 스마트하게… 산불·산사태로 부터 국민 생명안전 지킴이 강화

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림재난 앱이 산불 산사태로부터 ‘국민 생명 안전지킴이 원스톱 체계’를 갖춤으로써 더욱더 스마트해 진다.

산림청은 국민들에게 산림재난정보를 적극적으로 알리고, 산불 발생 시 선제적인 주민대피를 위해 스마트산림재난 앱의 기능을 개선했다고 20일 밝혔다.

이번 개선 내용은 ▷산림재난별 사용자 화면 개선 ▷현재 위치 기반 실시간 산불위험등급 및 대형산불 위험 예보 정보 제공 ▷인근지역 산불 발생 시 산불 확산 예측도 제공을 통한 주민대피 알림 ▷산사태 예측정보 및 예보 발령 현황 제공 ▷산사태 발생 시 국민행동 요령 등으로 스마트 산림재난 앱 이용 시 접근성과 편의성을 강화했다.

특히, 주민대피 알림은 산불발생 시 산불 확산 예측 지역 내에 스마트산림재난 앱 사용자가 있을 경우 확산 예측 5시간 범위 내 주민은 ‘즉시대피’, 8시간 범위 주민은 ‘대피 준비’를 할 수 있도록 앱 푸시알림을 통해 제공한다.

스마트산림재난 앱은 산림재난 발생 시 신고부터 실시간 정보 알림까지 제공하는 산림청 대표 산림재난 앱으로 안드로이드 및 IOS 앱 스토어를 통해 내려 받을 수 있다. 다만, 사용자는 위치정보 전송 및 알림메시지 수신 허용을 해야 한다.

이용권 산림청 산림재난통제관은 “산불 및 산사태는 국민의 생명과 재산, 미래 세대의 산림 자산을 위협하는 산림재난이다”며 “이번 스마트산림재난 앱 기능 개선을 통해 산림재난 위험성을 국민에게 적극적으로 알리고, 선제적인 주민대피 알림을 가동해 산림재난으로부터 국민의 생명을 적극 지켜내겠다”고 밝혔다.