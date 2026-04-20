지구의날(4월 22일) 앞뒤 1주일 온실가스감축 탄소중립실천 계도

부산시가 제56주년 지구의 날(4월 22일)을 맞아 24일까지 ‘제18회 기후변화주간’을 운영한다고 20일 밝혔다.

‘지구의 날’은 1969년 미국 캘리포니아주에서 발생한 해상기름 유출사고를 계기로 지구환경 보전을 위해 지정한 날로 세계 곳곳에서 기념행사가 열린다.

우리나라는 2009년부터 지구의 날 앞뒤 1주일을 ‘기후변화주간’으로 지정해 기후위기의 심각성을 알리고 온실가스 감축을 위한 탄소중립 실천을 계도하는 다양한 캠페인을 벌이고 있다.

올해 ‘기후변화주간’에는 ‘지구는 녹색대전환 중. 탄소중립 실천으로 세상을 잇다’를 주제로 ▷지구의 날 기념식 ▷지속가능한 디자인 전시 ▷소등 행사 ▷구·군 연계 프로그램 등을 통해 탄소중립 실천의 중요성을 시민과 공유하고 일상 속 기후행동 확산 계기도 마련한다.

특히 21일 오후 2시 시청에서 개최하는 ‘제56주년 지구의 날 기념식’에는 시민, 단체, 유관기관 등이 참석해 그린아파트 시상, 유공 표창, 강연, 전시 행사 등을 진행한다. 배우 김석훈이 ‘환경은 소비의 문제다’를 주제로 탄소중립 생활 실천의 중요성에 대해 강연한다.

시청 1층 로비에는 ‘지속가능한 디자인’을 주제로 김하늘 디자이너의 작품을 선보이며, 폐기된 플라스틱 마스크를 활용한 스툴 시리즈 ‘Stack and Stack’ 7점의 작품을 전시한다.

또 시는 22일 저녁 8시부터 10분간 ‘지구의 날 기념 불끄기 행사’를 진행한다. 부산시청과 경찰청 등 관공서는 물론 광안대교 부산타워 부산항대교 누리마루 예술의전당 등 주요 랜드마크도 이 시간 동안 일제히 소등한다.

이병석 시 환경물정책실장은 “탄소중립에 대한 시민 공감대를 확산하고 일상 속 탄소중립 생활 실천 문화가 자리 잡을 것”이라며 “특히 지구의 날 의미를 되새기는 소등행사에 적극 동참해 주기 바란다”고 당부했다.