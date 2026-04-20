[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 20일 장동혁 국민의힘 대표의 미국 방문 일정과 관련해 “국민의힘식 표현으로 말한다면 외교 참사”라고 비판했다.

정 대표는 이날 충남 보령머드테마파크 컨벤션관에서 열린 최고위원회의에서 “야당 대표가 가서 그냥 (미 국무부) 차관보 뒷모습만 사진이 찍힌 이런 외교를 했다? 참 이해할 수 없는 일이 또 벌어졌다”며 이같이 말했다.

정 대표는 장 대표가 미국의 주요 정치 인사를 접촉하지 못한 배경에 의구심을 드러냈다. 그는 “(미국 도널드) 트럼프 대통령이야 못 만나겠지만, (미국) 부통령을 만날 수도 있고 안 만날 수도 있다”면서도 “야당 대표가 가서 그런 분들을 못 만났다 할지라도 미 하원 외교위원장은 만날 수 있는데 왜 못 만났을까”라고 반문했다.

이어 “(장 대표가) 주미 대사관과 따로 움직이지 않았을까, 미 대사관과 같이 협력했으면 이렇게밖에 못 만났을까 하는 생각을 개인적으로 하고 있다”며 “기왕에 미국에 갔으면 한반도 평화에 좀 도움이 될 수 있는 역할을 해 주기를 내심 기대했는데 참으로 안타깝다”고 덧붙였다.