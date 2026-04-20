매년 4월 20일부터 1주일 ‘장애인 주간’ “당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 20일 오전 강서체육공원 실내체육관에서 제46회 장애인의 날 기념행사를 개최했다.

장애인의 날 행사는 유엔이 1981년을 ‘세계 장애인의 해’로 선포한 것을 계기로 시작됐으며, 장애인복지법에 따라 매년 4월 20일부터 1주일을 ‘장애인 주간’으로 하고 있다. (사)부산장애인총연합회가 주최·주관하고 시가 후원한 이번 행사에는 박형준 시장, 이종환 부산시의회 부의장, 김석준 시교육감과 장애인·가족·특수학교 학생 등 5000여명이 참석했다.

행사는 ‘당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록’을 주제로 ▷장애인 인권헌장 낭독 ▷유공자 표창 ▷부산여성장애인연대 시극단 등의 축하공연 ▷발달장애인 청년작가 작품 전시 ▷어린이존 운영 ▷37개 단체가 참여하는 체험·홍보 부스 운영 등으로 구성됐다.

특히 여성장애인 8명으로 구성된 시극단 ‘물결’이 선보인 축하공연 ‘그리움을 담아 해바라기 밭으로 가려오’는 발달장애인 작가 9명의 작품 전시와 함께 장애인과 비장애인이 공감하고 소통하는 장이 됐다. 장애인 주간을 맞아 시는 부산 전역 장애인복지관 및 단체에서 다양한 참여·체험 프로그램을 운영하며 시민인식 개선과 사회적 공감 확산을 이어갈 계획이다.

앞서 18일에는 부산지역장애인복지관연합 주최로 열린 장애인 인식개선 캠페인 ‘제13회 담쟁이걷기대회’가 2000여 명이 참여한 가운데 성공적으로 개최됐으며, 장애인 주간 동안 ▷장애인 인식 개선 공모전 ▷종사자와 함께하는 가족운동회 ▷영화관람 등 부산 전역에서 다양한 행사가 이어질 예정이다.