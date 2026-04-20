한동훈, 부산 북구 무소속 출마 행보 “전재수, 책임감이나 반성하지 않아”

[헤럴드경제=정석준 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표는 20일 장동혁 대표의 미국 방문에 대해 “잘못된 일정이었다”며 “대단히 안타깝게 생각한다”고 비판했다.

한 전 대표는 이날 부산에서 열린 학부모 간담회에 참석한 뒤 기자들과 만나 “미국이라는 주요 우방에 갈 때는 갈 만한 정당한 이유가 있어야 하고 정당한 성과를 내야 하고, 적절한 시기에 갔어야 했는데, 그러지 못한 것 같아서 대단히 안타깝게 생각한다”면서 이같이 말했다.

그는 6·3 지방선거와 함께 치러질 것으로 예상되는 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 무소속 출마를 공식화했다. 한 전 대표는 “제가 부산 북갑 보선에 나온 것은 유일하게 남은 민주당의 지역구를 제가 국민들께 다가가서 탈환하기 위한 것”이라며 “장동혁 대표에게 ‘저랑 싸울 일이 아니다. 민주당과 싸워야 하지 않겠나. 왜 민주당 편을 드는가’라는 말을 꼭 하고 싶고, 이는 보수 정당을 지지하는 많은 분의 생각이기도 하다”고 강조했다.

한 전 대표는 통일교 까르띠에 시계 논란으로 법정 공방을 벌이고 있는 더불어민주당 부산시장 후보인 전재수 의원에 대한 공세도 이어갔다. 그는 “(전 의원이) 저를 고소하셨다고 그러던데, 저를 고소하려면 ‘나는 죽어도 까르띠에 안 받았다’라고 말하고 고소해야 하는 것 아닌가”라며 “까르띠에 받았는지 안 받았는지 말하라고 하는 것을 고소했다니, 저는 전 의원이 이런 분인지 몰랐다”고 밝혔다.

이어 “전 의원 보좌진 중에서 4명이 전 의원 때문에 증거인멸 혐의로 기소돼서 재판받고 있다”며 “그런데 전 의원은 여기에 대해서 조금의 책임감이라든가 어떤 반성을 하는 것이 아니라 마치 본인은 아무 문제 없는 것인 듯, 그게 별거 아닌 것처럼 얘기하고 있다”고 덧붙였다.

민주당 부산 북갑 보선 후보로 거론되는 하정우 청와대 AI 미래기획수석비서관에 대해선 “(보선에) 나오려면 나오고, 말면 말지 뭐 그렇게 길게 이러는지 모르겠다”며 “나올 거면 나와서 부산시민을 설득해야지 저는 길게 늘어지는 것이 좀 정상적이지 않아 보인다”고 지적했다.

부산 북갑 보선에 국민의힘 공천을 바라는 박민식 전 국가보훈부 장관이 페이스북에 한 전 대표를 겨냥한 듯한 글을 올린 것에 대해선 “부산 시민들 그리고 부산 북갑 시민들의 삶에 집중하겠다”고 답했다.

박 전 장관은 이날 페이스북을 통해 “보수 재건을 외치며 보수의 승부처에 느닷없이 찾아와 훼방만 놓는 행위는 보수를 위한 것이 아니라, 자신의 생존을 위한 ‘정치 기생’일 뿐”이라며 “(범야권 후보) 단일화 프레임은 대꾸할 가지조차 없는 허상”이라고 밝혔다.