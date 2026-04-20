울산시, 민생안정 등에 1989억원 교육청, 교육복지 등에 1108억원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 고유가 위기 극복, 민생 안정, 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 1989억원의 2026년도 제2회 추가경정예산안을 편성했다. 이에 따라 올해 울산시 예산은 본예산 5조7895억에서 5조9884억원으로 늘었다.

재원은 보통교부세 814억원과 내부유보금 2억6000만원 등으로 했으며, 정부 지원의 사각지대를 보완하기 위한 울산시 자체사업에 예산 편성의 초점을 맞췄다.

분야별 사업을 보면, 교통 분야에 ▷대중교통비 환급 지원(K-패스) 50억원 ▷어르신 교통카드 제작 1억1000만원을, 인공지능(AI) 분야에 ▷초거대산업 인공지능(AI) 연구 지원 5억원 ▷수중데이터센터 실증모형 개발 3억8000만원을, 돌봄 분야에 ▷일상돌봄 및 긴급돌봄 지원 확대 21억원 ▷사회복지시설 돌봄보조인력 지원 1억7000만원을 편성했다.

또 장애인 지원 분야에 ▷장애인 거주시설 기능 보강 1억원 ▷장애인 지역사회 자립 지원 4000만원을, 폭염 대비 분야에 ▷우리 동네 쉼터(지능형 승강장) 조성에 1억3000만원 ▷취약계층 이용 시설물 방열지붕 시공 4000만원을, 민생·안전·기타 분야에 ▷선충 방제를 위한 위험목 방제사업 7억원 ▷문수야구장 안전시설 설치 1억4000만원을 반영했다.

울산광역시교육청도 교육 현장의 안정적 운영과 교육복지 강화를 위해 1108억원의 추가경정예산안을 편성해 전체 예산이 2조4188억원으로 늘어났다. 재원은 정부가 추가 교부한 보통교부금 등 이전수입 증가분으로 충당해 맞춤형 교육복지와 노후 교육시설 개선에 세출 예산을 집중했다.

분야별 사업 예산은 ▷교육 현장 안정적 운영 지원 137억원 ▷취약계층 학생 지원 20억원 ▷안전한 교육환경 조성 388억원 ▷미래 인재 양성을 위한 교육과정 운영 지원 179억원 ▷공무원과 교육공무직 인건비 인상분 등 기타 경비 384억원이다.

이번 추경 예산안은 오는 22일부터 열리는 제263회 울산광역시의회 임시회 심의를 거쳐 이달 중 최종 확정될 예정이다.