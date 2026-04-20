행안부, ‘2026 집중안전점검’ 실시…관계기관 대책회의 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 20일부터 6월 19일까지 두 달간 민·관이 함께 참여하는 ‘2026 집중안전점검’을 실시한다고 밝혔다.

정부는 기후변화, 기반시설 노후화 등으로 인한 위험으로부터 국민의 안전을 지키기 위해, 화재·붕괴 등 사고가 우려되는 시설을 대상으로 매년 ‘집중안전점검’을 실시하고 있다.

지난해에는 사고우려시설 2만6239개소를 점검한 결과 1만2896개소에서 위험요인을 발견했고, 위험요인은 즉각 현장에서 해결하거나 보수·보강하는 등 사고 예방을 위한 안전조치를 진행하고 있다.

올해는 20일 관계기관 대책회의를 개최하고, 기관별 점검 계획과 위험요인 조치 방안을 논의했다.

지난해 주요사고 분석과 국민 의견수렴을 거쳐 지난해 대비 5315개소가 늘어난 총 3만1554개소의 사고우려시설이 점검 대상이다.

특히, 어린이·노약자 등 안전에 취약하거나 많은 사람이 이용하는 시설 1만6116개소를 중점 점검하는 한편, 최근 3년간 주요 재난사고가 발생한 시설 88개소는 후속조치가 제대로 이뤄지고 있는지 살핀다.

주민이 직접 주변 위험요인을 찾아 안전신문고나 행정복지센터에 신고한 시설도 점검한다.

점검 과정에서는 드론, 열화상카메라, 지표투과레이더(GPR) 등 시설에 따라 맞춤형 전문장비를 활용해 잠재돼 있는 위험요인까지 분석한다.

점검을 통해 보수·보강이 긴급히 필요한 공공시설이 발견되면 재난관리기금 등을 우선 활용해 조치하고, 예산 부족으로 어려움을 겪는 지방정부에는 재난안전특별교부세를 지원한다.

이와 함께 ‘안전정보 통합관리시스템’을 통해 점검 결과를 투명하게 공개해 시설 관리자가 스스로 책임감을 갖고 후속조치에 나서도록 독려할 계획이다.

윤호중 행안부 장관은 “올해 집중안전점검은 안전 취약계층 이용시설과 국민 생활과 밀접한 민생 시설을 중심으로 점검 대상을 대폭 늘려 우리 사회의 안전을 위협하는 요소를 꼼꼼히 살피겠다”며 “국민 여러분께서도 주변의 위험요소를 발견하면 안전신문고로 적극 신고해 모두가 안전한 대한민국을 만드는데 동참해 주시기 바란다”고 밝혔다.