“한미 관계 위기설 퍼뜨리는 일각의 행태 걱정” “이미 수십차례 보도된 공개 자료 사용” “인사청문회때도 말해…확대해석 자제 부탁”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 정동영 통일부 장관은 20일 구성 핵시설 언급과 그에 대한 야당의 비판과 관련해 “핵 문제 심각성에 대한 설명, 원래 정책을 설명한 것인데, 그것을 정보 유출로 모는 건 대단히 유감”이라고 반박했다.

정 장관은 이날 정부서울청사에서 기자들과 만나 “모든 것을 국익 중심으로 판단해 주셨으면 한다. 중동 전쟁으로 안보 환경이 엄중한 가운데 아무 문제 없는 한미 관계 위기설을 퍼뜨리는 일각의 행태가 걱정스럽다”면서 이같이 말했다.

이어 정 장관은 “언론에서도 잘 아는대로 이미 수십차례 보도되고 공개된 공개 자료를 활용해 정책을 설명한 것뿐”이라며 “2016년, 10년 전이다. ISIS(미국 싱크탱크 과학국제안보연구소) 이후에 시뱅크에서 발표한 논문에서도 구성에 대한 언급이 있었고, 당시 KBS를 비롯해 많은 언론이 보도했다”고 설명했다.

계속해서 정 장관은 “그 이후에도 전략국제문제연구소(CSIS)라든지, 랜드 연구소라든지 그곳에 있었고, 또 국내 언론에 수십차례 보도된 것”이라며 “또 제가 작년 7월 14일 인사청문회 때도 구성을 언급했다. 그때는 아무 말 없다가 아홉 달 지나 느닷없이 이 문제를 들고나온 저의가 의심된다”고 꼬집었다.

그러면서 정 장관은 “이에 대한 확대해석과 억지비판을 자제하길 부탁드린다”고 강조했다.

일각에서 제기된 책임론에 대해서도 정 장관은 “공개된 정보를 바탕으로 정책을 설명한 것을 정보 유출로 모는 것이 문제지, 그 책임을 얘기하는 것은 앞뒤가 안 맞는다고 생각한다”고 지적했다.