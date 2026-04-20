[헤럴드경제=최원혁 기자] 선천적으로 팔다리가 없는 장애를 갖고 태어났지만, 입으로 옷을 꿰고 팔꿈치로 젓가락을 들어 요리하며 홀로 세 자녀를 키워낸 81세 중국 여성이 화제다.

18일(현지시각) 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 중국 간쑤성 바이인시에 거주하는 왕위시(81) 할머니의 사연이 최근 SNS를 통해 확산됐다.

왕 할머니는 팔다리가 없는 선천적 장애를 안고 태어났다. 그는 27세에 남편을 만나 슬하에 1녀 2남을 뒀다.

하지만 왕 할머니의 삶은 순탄치 않았다. 생계를 위해 남편이 밖으로 일을 나가야 했기에 육아와 가사 노동을 홀로 도맡았기 때문이다.

왕 할머니는 몸에 익은 기술로 가족을 보살폈다. 의자 위로 몸을 옮겨 중심을 잡은 뒤 반죽을 치대 요리를 했고, 팔꿈치 사이에 젓가락을 끼워 식사를 해결했다. 특히 옷이 해지면 입에 바늘을 물고 바느질을 해 옷을 수선했다.

왕 할머니는 현지 매체와의 인터뷰에서 “당시 아이들을 돌볼 사람이 나밖에 없었다”며 “삶이 정말 고달팠지만 적어도 우리 가족이 굶지 않았다는 사실에 만족한다”고 했다.

현재 할머니의 세 자녀는 모두 독립해 가정을 꾸렸다. 10여 년 전 남편과 사별한 왕 할머니는 막내아들 가족의 보살핌을 받으며 노후를 보내고 있다.

막내아들은 SNS 계정을 통해 어머니의 일상을 공유하며, 현재 44만명 이상의 팔로워가 이들 가족을 응원하고 있다. 그는 “어머니 곁을 지킬 수 있는 것이 내 인생 최고의 행복”이라고 밝혔다.