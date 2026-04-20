행안부 중앙투자심사 통과, 행정 절차 진행 시비 433억원, 철마면에 복합문화공간 조성

[헤럴드경제(부산)=정형기.기자] 부산시가 전국 최대규모로 추진하는 ‘반려문화공원 조성사업’이 행정안전부 중앙투자심사를 단번에 통과하며 사업추진에 탄력을 받게 됐다고 20일 밝혔다.

반려문화공원은 반려인구와 반려동물에 대한 사회적 관심에 대응하고, 반려동물을 키우는 사람과 아닌 사람이 함께할 수 있는 건전한 반려문화를 목표로 추진된다.

기장군 철마면 구칠리 24만1000㎡에 시비 433억원을 들여 조성하는 반려문화공원에는 ▷동감문화센터 ▷동감둘레길 ▷글로벌테마정원 ▷동감놀이터 ▷펫교육장 ▷반려식물원 ▷로컬마켓거리 등 반려문화 시설이 들어선다. 특히 교육 체험 휴식 치유기능을 아우르는 복합문화공간으로 조성돼 지역내 새로운 여가 문화 인프라로 자리잡을 것으로 기대된다.

이번 중앙투자심사 통과에 대해 시는 “사업의 필요성과 타당성 재정건전성 등을 종합적으로 인정받게 됐다”며 “특히 심사 ‘단번 통과’는 반려문화공원을 반드시 실현하겠다는 강한 의지가 반영된 결과”라고 자평했다.

중앙투자심사 통과에 따라 시는 ▷환경영향평가 ▷실시계획인가 ▷인가 등 관련 행정절차를 체계적으로 진행해 보상이 마무리되는 대로 공사에 착수할 예정이다.

반려동물과 함께하는 야외 결혼식 등 다양한 공감 프로그램으로 새로운 반려문화를 만들어 가겠다는 계획도 세우고 있다. 특히, 공공성 확보와 지속가능한 운영을 위해 직영 체계를 기본으로 할 방침이다.

공원이 조성되면 지역상품 장터, 프로그램 연계 등을 통해 이중규제로 소외됐던 지역주민들의 소득창출에 이바지할 것으로 기대된다.