추경호·유영하 본경선 진출했지만 주호영·이진숙 무소속 출마 변수 울산 박맹우 출마로 보수 판세 요동

[헤럴드경제=전현건 기자] 국민의힘 지방선거 공천에 반발해 무소속 출마를 선언하는 후보들이 이어지면서 보수 텃밭인 TK(대구·경북) 등 영남권 지역을 사수하려는 야당의 계획이 흔들리고 있다는 지적이 나온다.

특히 대구시장에 이어 울산시장까지 보수 진영 내 무소속 출마 변수가 겹치며 국민의힘의 위기감이 커지는 분위기다.

20일 정치권에 따르면 국민의힘 대구시장 본경선 후보는 추경호·유영하 의원으로 압축됐다. 오는 26일 추 의원과 유 의원 중 1명을 최종 후보로 결정하는 본경선만 남아 있는 상황이다.

추 의원과 유 의원이 대구시장 최종 후보로 좁혀져 있지만 컷오프 과정에서 비롯된 당내 공천 갈등 해소는 당면 과제로 남아 있다.

특히 더불어민주당이 일찌감치 김부겸 전 국무총리를 후보로 선출하며 당세를 집중하고 있는 반면 국민의힘에서 공천 배제(컷오프)된 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장이 무소속 출마 가능성을 시사하며 반발하는 등 진통이 이어지고 있다.

주 의원은 컷오프 효력정지 가처분 신청 기각에 불복해 항고하고는 법원의 판단을 다시 한 번 기다리는 중이다. 이 전 위원장은 컷오프 후에도 선거관리위원회에 등록된 국민의힘 대구시장 예비후보 자격으로 선거운동을 이어가고 있다.

두 사람 중 한 명이라도 무소속으로 출마한다면 민주당 대구시장 후보인 김 전 총리의 등판 속에 대구시장 선거는 민주당, 국민의힘, 무소속 후보 등 3자 대결 구도를 이루게 된다.

김 전 총리가 각종 여론조사에서 지지율 선두를 달리며 지역 민심을 두드리는 가운데 컷오프 주자들의 무소속 출마는 보수 표심 분열로 이어질 것이 예견되는 상황이다.

본경선에 오른 추 의원과 유 의원도 남은 경선 내내 ‘보수 진영 무소속 후보 출마 가능성에 따른 후보 단일화’에 관한 질문에 대한 답을 피할 수 없게 됐다.

울산시장 선거에서도 박맹우 전 울산시장이 무소속 출마를 선언하면서 판세가 요동칠 것으로 예상된다. 지난달 17일 현 김두겸 울산시장은 단수 공천을 받아 국민의힘 시장 후보로 확정됐다. 이와 관련 김 시장이 박 전 시장에게 적극적인 단일화 구애에 나설 것인지 지역 정가가 주목하고 있다.

범여권에서는 울산 선거에 김상욱 더불어민주당 후보, 황명필 조국혁신당 후보, 김종훈 진보당 후보 등 세 후보 모두 단일화 필요성을 한 목소리로 내고 있어 야당 측에서 이에 대한 대응책을 놓고 고민이 한층 깊어질 것으로 예측된다.