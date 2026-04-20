임대사업소 2곳 신설·AI 농업로봇 실증 확대 농기계 사고 줄이기 안전장치·보험 지원 강화

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 올해 농기계 분야에 총 300억원을 투입해 지속 가능한 농업 기반 구축에 나선다고 20일 밝혔다. 인공지능(AI) 로봇과 첨단 장비를 이용, 농촌의 구조적 인력난을 해소할 방침이다.

우선, 중·소농의 경영 부담을 낮추기 위해 하동과 산청에 농기계 임대사업소 2개소를 신설한다. 현재 농기계를 직접 구입할 경우 도비 15%, 시군비 35%를 제외한 약 50%를 농가가 부담해야 하지만 임대사업소를 이용하면 고가 장비를 저렴하게 빌려 사용할 수 있다. 신청 후 2~3일 내 순차 배정이 이뤄져 영농 편의성도 높아질 전망이다.

첨단 농업기술의 현장 적용도 속도를 낸다. 도비 100%로 추진되는 애호박 수정 자동화 로봇과 사과 인공수분 플랫폼은 현재 농가에서 실증이 진행 중이다. 시설원예와 과수 분야 인력 의존도를 낮추고 생산 효율을 높이기 위한 조치다.

기계화 확대에 따른 안전 대책도 병행된다. 지난해 도내 농기계 사고는 1079건으로 집계됐으며, 트랙터 730여 건, 콤바인 80여 건, SS분무기 60여 건 순이었다. 도는 사고 감소를 위해 경운기 등 도로 주행 농기계 980대에 등화장치 부착을 지원하고, 농기계 종합보험 지원도 1만5000건으로 확대한다. 농가 자부담은 약 10% 수준이다.

홍영석 경남도 스마트농업과장은 “농기계화 사업을 차질 없이 추진하고 안전 교육도 강화하겠다”며 “맞춤형 기계화와 로봇 기술 보급으로 농민들이 인력 부족 걱정 없이 생산성을 높일 수 있는 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.