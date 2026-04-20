시각장애인 단원들 7곡 무대로 임직원에 쉼 선물 재즈 4중주 특별공연 더해 현장 몰입감 높여 장애 예술인 무대 통해 공감·포용 가치 확산

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이는 시각장애인 합창단 ‘물빛합창단’이 장애인의 날을 앞두고 지난 16일 서울 구로구 지타워에서 ‘제4회 런치콘서트’를 진행했다고 밝혔다.

코웨이 물빛합창단은 중증 시각장애인 단원으로 구성된 혼성 합창단이다. 2022년 창단 이후 각종 대회와 공연을 통해 장애인 문화예술 저변 확대에 나서고 있으며, 문화예술을 통한 장애인 일자리 창출에도 힘쓰고 있다.

올해로 4회째를 맞은 런치콘서트는 임직원들이 점심시간을 활용해 문화예술을 즐기고 바쁜 일상 속에서 잠시 휴식할 수 있도록 기획됐다. 올해 공연 주제는 ‘아름다운 선율로 채우는 일상의 작은 쉼표’로, 총 7곡의 무대가 마련됐다.

물빛합창단은 ‘Beautiful Dreamer(꿈길에서)’, ‘오르막길’ 등 익숙한 곡부터 ‘산유화’, ‘걱정말아요 그대’ 등 서정적인 곡까지 다양한 무대를 선보이며 관객들의 호응을 끌어냈다.

공연 중간에는 특별 게스트인 ‘Blue Breeze Quartet’의 재즈 연주도 이어졌다. 색소폰과 건반, 베이스, 드럼으로 구성된 4중주 무대가 더해지며 공연의 다채로움과 완성도를 높였다.

코웨이는 이번 콘서트가 장애인의 날을 맞아 임직원들이 장애 예술인의 무대를 가까이에서 접하고, 음악을 통해 공감과 힐링의 시간을 가질 수 있도록 마련됐다고 설명했다.

코웨이는 물빛합창단과 블루휠스 휠체어농구단 운영을 비롯해 시각장애 아동을 위한 점자 학습 교구와 놀이책 제작, 독서취약계층을 위한 오디오북 제작 등 다양한 장애 인식 개선 활동도 이어가고 있다.

코웨이 관계자는 “앞으로도 다양한 장애 인식 개선 활동을 통해 우리 사회에 포용과 공감의 가치를 확산해 나가겠다”고 말했다.