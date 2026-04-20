건설현장 적용 가능 혁신기술 보유 스타트업 온라인 모집

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 우수 스타트업 지원기관 ‘서울창업허브 성수’와 혁신 스타트업 발굴에 나선다.

롯데건설과 서울창업허브 성수은 20일 이날부터 5월 11일까지 2026년 오픈이노베이션 프로그램에 참여할 스타트업을 모집한다고 밝혔다. 서울창업허브 성수는 서울시와 서울경제진흥원(SBA)이 운영하는 기관이다.

이번 프로그램은 건설현장의 디지털 전환(DT, Digital Transformation) 및 스마트 건설 기술 도입을 촉진하고, 실제로 건설현장에서 활용 가능한 혁신 기술을 보유한 유망 스타트업을 발굴하는데 주력한다.

모집분야는 건설현장의 효율성과 안전성을 높일 수 있는 ▷인공지능(AI) 기록관리 ▷AI 실내측위 ▷로봇 통합관제 등이다. 이번 행사를 통해 총 3개 회사를 선정할 예정이며, 최종 선발된 기업은 롯데건설 실무부서와 기술실증(PoC, Proof of Concept) 기회를 갖게 된다.

더불어 오픈이노베이션 행사 참여 및 네트워킹, 후속 사업화 연계 검토 등의 후속 지원도 제공할 예정이다. 선발 기업 중 서울 소재 창업 10년 이하의 스타트업은 서울창업허브 성수로부터 1000만원의 사업화 지원금도 받을 수 있다. 오픈이노베이션 프로그램 참여를 희망하는 기업은 스타트업플러스 홈페이지 내 모집공고를 통해 지원할 수 있다.

롯데건설 관계자는 “이번 오픈이노베이션 프로그램을 통해 DT 기술과 로봇, AI 등 건설현장에 실제 적용할 수 있는 혁신 기술을 보유한 스타트업을 발굴해 소통하고 협력할 수 있는 상생환경을 조성하는데 앞장서겠다”고 말했다.