동북아 첫 버츄오소 심포지엄 서울 개최 글로벌 럭셔리 여행사 대표 350명 집결 5년간 4135억 원 규모 경제 효과 전망

[헤럴드경제=김명상 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사는 콘래드 서울에서 글로벌 럭셔리 여행 네트워크 버츄오소의 주요 국제 행사인 ‘2026 버츄오소 심포지엄’을 동북아시아 최초로 개최했다. 이번 행사에는 전 세계 58개국 버츄오소 회원사의 의사결정권자 350여 명이 참석해 한국 관광 시장의 가능성을 확인했다.

공사는 동북아시아 최초로 한국에서 열리는 이번 행사를 통해 글로벌 업계 관계자들에게 한국의 관광 자원을 홍보했다. 세계 럭셔리 관광 시장은 2032년까지 연평균 8.4% 성장할 것으로 전망되는 고부가가치 시장이다.

공사는 행사 기간 동안 ▷럭셔리 관광 홍보 설명회 ▷상품 개발 팸투어 ▷환영 만찬 ▷전략적 파트너십 체결 ▷국내외 업계 간 B2B 네트워킹을 진행했다. 17일에는 K-메이크업 및 헤어 스타일링 체험 등 한국 뷰티 콘텐츠를 선보였다. 18일에는 원주 뮤지엄 산, 수원 화성, 파주 비무장지대(DMZ) 등 총 17개 코스를 방문해 한국의 관광 콘텐츠를 소개했다.

환영 만찬에는 한국 전통 문화와 식문화를 반영한 콘텐츠를 준비했다. 뉴욕 링컨센터 전석 매진과 ‘베시 어워드’ 수상을 기록한 서울시무용단의 ‘미메시스’ 공연과 불교 사찰 음식 명장 1호 선재 스님의 음식 시연을 통해 독창적인 한국 문화를 전달했다.

더불어 공사는 전 세계 관광 조직(NTO) 최초로 버츄오소와 전략적 파트너십을 체결했다. 양 기관은 2029년까지 방한 럭셔리 관광 활성화를 위한 글로벌 캠페인인 ‘디스커버 럭셔리 코리아’ 프로젝트를 공동 추진한다. 공사는 버츄오소 협업 기반의 럭셔리 특화 상품 50개 이상을 선보여 실질적인 수요를 확보할 계획이다. 이번 심포지엄과 파트너십 체결을 통해 향후 5년간 4135억 원 이상의 경제적 효과가 발생할 것으로 전망된다.

공사 박성혁 사장은 “동북아시아 최초 버츄오소 심포지엄 개최와 전략적 파트너십 체결은 한국 관광이 질적으로 도약하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “이번 행사를 발판 삼아 관광의 패러다임을 고부가가치 시장으로 전환하고 전 세계 럭셔리관광 시장에서 한국의 위상을 확고히 정립해 나가겠다”고 말했다.