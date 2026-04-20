신차 공개 이어 사전예약제로 진행…1900여 명 참여

[헤럴드경제=권제인 기자] 포르쉐 공식딜러 SSCL은 포르쉐의 순수 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 카이엔 일렉트릭의 공개를 기념해 진행한 ‘포르쉐 SSCL 카이엔 일렉트릭 프라이빗 도슨트 프로그램’을 성공적으로 마무리했다고 20일 밝혔다.

이번 도슨트 프로그램은 지난 3월 20일 포르쉐 스튜디오 청담에서 열린 신차 공개 행사를 시작으로 약 한 달간 진행된 전시 투어의 일환이다. 사전 예약제로 운영된 도슨트 프로그램은 약 1900명의 고객이 참여했다.

해당 프로그램은 전문 나레이터의 차량 설명과 질의응답 세션, 1:1 상담 프로그램 등으로 구성돼, 참가 고객들이 카이엔 일렉트릭의 혁신적인 전동화 기술과 디자인 철학, 포르쉐 브랜드의 헤리티지를 보다 깊이 이해할 수 있도록 했다.

SSCL은 오는 24일까지 진행되는 공식 전시 투어 이후에도 5월부터 SSCL이 운영하는 전국 주요 전시장에서 카이엔 일렉트릭 전시를 이어갈 예정이다.

한편, SSCL은 올해 상반기 동안 고객 경험을 강화하기 위한 다양한 고객 접점 활동을 전개하고 있다. 포르쉐 스튜디오 분당과 포르쉐 센터 부산 등에서 ‘포르쉐 일렉트릭 카페’를 운영하며, 전동화 모델 고객의 라이프스타일에 맞춘 차별화된 브랜드 경험을 제공한 바 있다.