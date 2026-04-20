검출률 0.3% 수준 유지…검역 역량 강화 속 안정적 관리 평가

국가·품목별 맞춤 대응 추진…유전자 분석 등 정밀검역 확대

[헤럴드경제=김선국 기자] 수입식물 검역 과정에서 병해충이 지속적으로 검출되고 있는 가운데, 검역당국이 데이터 기반 맞춤형 대응에 나선다.

농림축산검역본부는 2021년부터 2025년까지 수입식물 검역을 분석한 결과, 전체 811만7455건 중 2만7093건에서 규제병해충이 검출됐다고 20일 밝혔다.

검출률은 평균 0.3% 수준으로, 이전 5년(2016~2020년)의 0.2%보다 소폭 상승했다. 검역본부는 이를 검역 강화와 검출 역량 향상에 따른 결과로 보고 있으며, 전반적인 관리 수준은 안정적으로 유지되고 있다고 평가했다.

검출된 병해충은 유형별로 차이를 보였다.

해충이 2만3356건으로 전체의 86%를 차지했고, 병원체는 3598건, 잡초는 139건으로 집계됐다.

특히 국내 유입 시 피해가 큰 금지병해충도 지속적으로 발견됐다. 바나나뿌리썩이선충과 감자걀쭉병 등 6종 183건이 검출됐으며, 해당 물량은 폐기 또는 반송 조치됐다.

국가별로는 중국, 네덜란드, 태국, 미국, 베트남 순으로 검출이 많았다. 품목별로는 국화 절화, 화훼류, 두리안, 주정박, 우드펠렛 등에서 해충 검출이 두드러졌다.

검역지별 특성도 뚜렷했다.

인천공항은 화훼류와 종자, 인천항 등 중부지역은 생채소와 묘목, 부산항 등 영남지역은 생과일과 채소에서 검출이 많았다.

검역본부는 이러한 분석을 토대로 맞춤형 검역 강화 대책을 추진한다.

우선 병해충이 자주 검출되는 국가에 대해 사전 위생 관리 개선을 요구하고, 필요시 긴급수입제한 조치를 검토할 계획이다.

또 검역지별 특화 품목에 맞춰 해충, 선충, 병원체 등 분야별 전문가를 양성해 정밀검역 역량을 강화한다.

아울러 실시간 PCR 등 유전자 분석 기술을 활용한 신규 검사법 개발을 통해 병해충 차단 능력을 높인다는 방침이다.

최정록 농림축산검역본부장은 “글로벌 교역 확대와 기후 변화로 병해충 유입 위험이 커지고 있다”며 “데이터 기반의 과학적 검역 체계를 통해 국내 농업과 생태계 보호에 만전을 기하겠다”고 말했다.