- 충남소방본부, 골든타임확보위해 가입 독려…위급상황시 응급처치, 병원이송 등 신속한 조치 가능

[헤럴드경제= 이권형기자] 응급상황발생시 골든타임 확보를 확보키 위해 119 안심콜 가입은 필수다.

충남소방본부는 응급상황 발생 시 신속하고 정확한 대응을 위해 ‘119안심콜서비스’ 가입 확대를 위한 홍보를 추진한다고 20일 밝혔다.

119안심콜서비스는 보호자 연락처, 기저질환, 복용 약물 등 개인의 건강 정보를 사전에 등록하면 119 신고 시 상황실과 구급대원이 해당 정보를 즉시 확인해 보다 적절한 응급처치와 병원 이송을 지원하는 제도다.

도 소방본부에 따르면, 고령자·독거노인 등 응급 취약계층은 위급상황 시 의사소통이 어려운 경우가 많아 사전 정보 제공의 중요성이 커지고 있다.

특히 신고 접수 단계부터 환자 정보를 사전에 확인할 수 있어 구급대 출동 전 환자 상태를 예측할 수 있으며, 현장에서 신속·정확한 응급처치가 가능한 것이 큰 장점이다.

도 소방본부는 읍·면·동 행정복지센터, 보건소, 노인복지시설 등과 연계한 현장 홍보를 강화하고 누리소통망(SNS) 및 온라인 매체를 활용한 비대면 홍보도 병행할 계획이다.

충남소방본부 이영주 119대응과장은 “119안심콜서비스는 위급한 순간 도민의 생명을 지키는 중요한 안전장치인 만큼 많은 도민이 가입해 더 안전한 응급의료 서비스를 받을 수 있길 바란다”며 “안심콜서비스 가입이 골든타임 확보에 큰 도움이 될 것으로 기대된다”고 말했다.