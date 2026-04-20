美 워싱턴DC서 열리는 ‘DCW 2026’ 참가 직류 솔루션·UL 인증 배전 시스템 등 전시

[헤럴드경제=고은결 기자] LS일렉트릭은 오는 21일부터 23일까지(현지시간) 미국 워싱턴DC 월터 E 워싱턴 컨벤션센터에서 열리는 세계 최대 데이터센터 전시회 ‘데이터센터월드 2026(DCW 2026)’에 참가한다고 20일 밝혔다.

LS일렉트릭은 이번 전시에서 ‘한계를 넘는 스케일, 차이를 만드는 혁신(Innovation at Scale)’을 주제로 데이터센터 맞춤형 전력·자동화 토털 솔루션 패키지를 대거 공개한다.

전력 솔루션 대표 제품으로는 ▷데이터센터향 직류 솔루션 ▷UL 인증 배전 시스템 ▷전력분배장치(PDU) ▷원격전력패널(RPP) 등을 선보인다. 자동화 솔루션으로는 ▷고효율 인버터 H100 ▷콤팩트 인버터 SP100 등 고성능 인버터를 공개한다.

LS일렉트릭은 최근 북미를 중심으로 데이터센터 사업을 확대하고 있다. 올해 들어 빅테크 데이터센터 관련 계약 수주액은 5000억원을 넘어섰다.

LS일렉트릭은 북미 배전 시장 진입의 필수 요건인 UL 인증을 선제적으로 확보했다. 12년 전부터 배전반과 중저압 전력기기 UL 인증을 본격 확보해, 현재까지 300여건의 인증을 획득했다.

차세대 데이터센터 전력 인프라의 핵심이 될 직류 솔루션에도 연구개발(R&D) 역량을 쌓아왔다. 천안 사업장에 ‘DC 팩토리’를 구축해 1메가와트(MW)급 전력 공급을 처리할 수 있는 직류 배전 라인을 실증하고, 향후 글로벌 데이터센터 고객에 대응할 기반을 마련했다.

구자균 LS일렉트릭 회장은 이른바 ‘DC 시대’에 대해 일찌감치 “미래 전력 경쟁력은 얼마나 효율적으로 전기를 쓰느냐에 달려 있다”며 “직류는 전력 손실을 획기적으로 개선할 수 있어 전력 시장의 판을 바꾸는 게임체인저가 될 것”이라고 강조해왔다.