문체부·관광공사 , 5월 해양관광 캠페인 운영 숙박 최대 5만 원 할인…연안 지역 체류 지원 정호영·김성운 셰프 동반 미식 여행 상품 출시 태안·군산 등 전국 32개 지역 특화 상품 가동

[헤럴드경제=김명상 기자] 문화체육관광부는 해양수산부, 한국관광공사와 함께 5월 한 달간 해양관광 활성화 캠페인 ‘5월은 바다 가는 달’을 추진한다. 이번 캠페인은 4월과 5월 국내 여행을 통해 지역경제를 활성화하기 위해 진행 중인 ‘2026 여행가는 봄’의 ‘5월 바다’를 주제로 마련한 특별 캠페인이다.

‘5월은 바다 가는 달’은 지난해 연안 지역의 다양한 매력을 통해 관광을 활성화하고자 처음 추진한 캠페인이다. 올해는 ‘파도파도 색다른~’이라는 새로운 표어 아래 국민이 연안 지역에 더 오래 머물며 바다와 지역의 매력을 체험할 수 있도록 체류형 혜택을 확대했다.

미식 프로그램으로는 1박 2일 여행 ‘셰프의 바다 밥상’을 마련했다. 정호영 요리사는 동해안(5. 9.~10.)에서, 김성운 요리사는 서해안(5. 30.~31.)에서 각각 행사를 진행하며, 참가자는 ▷요리사가 직접 안내하는 현지 수산시장 여행을 비롯해 ▷제철 해산물 만찬 ▷지역 아침 맛집 방문 등을 통해 지역 식문화를 경험할 수 있다. 참가자 신청은 ‘바다 가는 달’ 공식 누리집을 통해 받으며, 회차별로 25명씩 선발해 초청할 예정이다.

이와 함께 공사 지역 지사를 활용해 각 연안 지역의 특성을 반영한 32개의 특화 프로그램도 운영한다. ▷태안의 반려동물 프로그램 ▷군산 섬 도보여행 ▷울진 바닷가 음악회 등 레저, 치유, 미식을 아우르는 다채로운 주제 프로그램으로 연안 지역 방문을 유도할 계획이다. 이 밖에도 5월 한 달간 바다 여행 경험을 공유하는 누리소통망(SNS) 행사, 안전한 바다 여행 퀴즈 등 다양한 참여 행사도 이어진다.

경제적 부담을 완화하기 위한 해양관광 상품 할인 혜택도 제공한다. ‘여행가는 봄’ 캠페인의 일환으로 지난 4월 15일부터 연안 지역 숙박 시 3만 원 할인, 2박 이상 연박 시 5만 원 할인 혜택을 제공하고 있다. 해양 레저 체험과 관광 패키지 상품도 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 자세한 캠페인 내용은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

문체부 강정원 관광정책실장은 “바다에서만 즐길 수 있는 고유의 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 여름 해변으로 대표되는 바다의 이미지를 언제나 방문하고 싶은 바다로 바꾸고 싶다.”라며, “이번 캠페인을 통해 국민들이 연안에서 숙박하면서 바다의 매력을 느낄 수 있도록 다양한 프로그램을 준비한 만큼 즐거운 여행을 떠나길 기대한다.”라고 밝혔다.