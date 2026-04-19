“다른 나라들은 갈등의 순간에 본색 드러내”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁과 관련해 이스라엘을 옹호하는 소셜미디어(SNS) 글을 올렸다. 다른 동맹국들을 비난해온 모습과는 대비된다.

트럼프 대통령은 18일(현지시간) 자신의 SNS 트루스소셜에 “사람들이 싫어하든 좋아하든 이스라엘은 미국의 위대한 동맹”이라고 밝혔다.

그는 이어 “이스라엘은 용감하고 담대하며 충성스럽고 현명하다”며 “갈등과 긴장의 순간에 본색을 드러내는 다른 나라들과는 달리 이스라엘은 치열하게 싸우고 승리하는 법을 알고 있다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 이런 발언은 북대서양조약기구(NATO·나토) 등 다른 동맹을 겨냥한 거듭된 비난과는 대조된다.

앞서 트럼프 대통령은 이란과 전쟁이나 호르무즈 해협 개방 작전에 나토가 도움을 주지 않았다고 비판하며 탈퇴 가능성을 거론해왔다.

이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 풀겠다고 선언한 직후에는 “해협의 상황이 무해하게 거의 끝나가는 와중에 나토로부터 도움이 필요한지 묻는 전화를 받았다”며 “우리가 필요할 때 그들은 전혀 쓸모가 없었다”고 비판하기도 했다.