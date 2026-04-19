평택 함박산중앙공원에서 출마 기자회견 “저는 국가대표 정치인, 교통혁신부터 시작”

[헤럴드경제=양대근 기자] 조국 조국혁신당 대표는 19일 “‘국가대표 도시’ 평택에 이제 ‘국가대표 국회의원’이 필요하다”며 경기 평택을 재보궐선거 출마를 공식 선언했다.

조 대표는 이날 평택시 함박산중앙공원에서 출마 기자회견을 갖고 “대평택의 시대, 교통혁신부터 시작하겠다”며 이같이 밝혔다.

그는 “저 조국, 부족함도 많고 실수도 하지만 ‘국가대표 정치인’”이라며 “저 조국이 평택을 대표할 때 평택의 현안은 비로소 대한민국 국가 과제가 될 수 있다”고 주장했다.

그러면서 “‘경제-물류-안보’의 3대 성장 축과 ‘교통-돌봄-주거’의 3대 민생축을 제대로 결합해서 대평택 시대를 열겠다”며 “교통망이 사통팔달로 열려야 산업과 사람, 자본과 기회가 빠르게 연결된다”고 짚었다.

조 대표는 ▲ KTX 경기 남부역 신설 추진 ▲ 고급형 BRT(간선급행버스체계) 시범사업 추진 ▲ 38번 국도 확장 등의 지역 교통망 개선 공약 등을 비전으로 제시했다.

그는 “저 조국은 대통령 수석비서관, 법무부장관, 국회의원, 당대표 등의 경험과 그에 수반하는 인적 네트워크가 있다”며 “평택 도약을 위해 이 모두를 총동원하겠다”고 목소리를 높였다.

조 대표는 ‘김재연 진보당 상임대표가 출마 의사를 밝힌 평택을 지역에 출마하는 것이 범여권 연대를 훼손한다’는 일각의 지적에 대해 “광장연대를 위해서 작은 정당은 후보를 내면 안 된다는 원칙이 현실 정치 어디에 있는지 도저히 이해할 수 없다”고 반박했다.

그러면서 “민주당 지도부가 평택을 등에 후보를 낸다고 결정했다는 이유로 조국혁신당이 후보를 안 내는 것이 광장연대의 정신인가”며 “저는 전혀 그렇게 생각하지 않는다. 진보당(의 경우)도 마찬가지다”고 강조했다.

또한 조 대표는 ‘평택을 지역구에 비교적 연고가 얕다’는 지적에 대해선 “국회의원은 그 지역의 이해관계를 대변할 뿐 아니라 대한민국 전체를 대표한다”고 답했다.

그는 “평택을 옆 지역구는 김현정 (민주당) 원내대변인이 (국회의원을) 하고 계시다. 그 분은 평택 사람이셨나”라며 “추미애 의원도 하남 사람이 아니셨지만 당선됐다. 그런 예는 수도 없이 얘기할 수 있다”고 덧붙였다.