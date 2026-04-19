전국 141개 팀 지원…행안부, 최종 10곳 선정

[헤럴드경제=이태형 기자] 올해 청년마을 10곳이 새로 문을 열고 지역 문화와 사업의 거점으로 출발한다.

행정안전부는 지역의 특색을 살려 청년 자립을 이끌 ‘2026년 청년마을’ 10곳을 최종 선정했다고 19일 밝혔다.

전국 141개 팀이 경합을 벌인 이번 공모에는 대전 중구, 강원 철원군, 충남 논산시, 전북 김제시·고창군, 전남 구례군, 경북 영주시·봉화군, 경남 고성군, 제주 서귀포시의 10개 지역이 선정됐다.

선정된 청년 단체에는 연간 2억 원씩, 3년간 총 6억 원의 사업비를 지원하고, 사업 종료 후에도 전문가 상담과 기업ESG 연계, 판로 지원 등을 받게 된다.

2018년 시작된 청년마을 사업은 2025년까지 총 51개의 마을을 조성하고 지역자원을 활용한 일거리 실험과 주민 교류를 통해 청년과 지역을 연결하는 대표적인 정책으로 자리잡았다.

이번에 선정된 10곳 역시 지역 내 유휴 공간을 주거·창업·커뮤니티 공간으로 재생하고, 청년들이 직접 지역의 자원을 새로운 콘텐츠로 확장하는 ‘경제적 자생력’ 확보에 주력하게 된다.

진명기 행안부 자치혁신실장은 “청년마을은 청년이 지역에서 새로운 가능성을 발견하고 성장하는 출발점”이라며 “청년이 지역 변화를 이끄는 주체로 성장하고, 지역에는 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.