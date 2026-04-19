[헤럴드경제=양대근 기자] 합동참모본부는 19일 “북한이 오전 6시 10분께 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 수 발을 발사했다”고 밝혔다. 포착된 북한의 미사일은 약 140㎞를 비행했다.

한미는 정확한 제원에 대해 정밀 분석 중이다. 잠수함 기지가 있는 신포에서 발사된 만큼 잠수함발사탄도미사일(SLBM)일 가능성도 제기된다. 신포에선 2023년 9월 진수한 ‘김군옥 영웅함’과 과거 SLBM을 발사했던 적이 있는 ‘８·24 영웅함 등이 포착된 바 있다.

이번에 발사한 미사일이 SLBM이 맞다면 북한의 SLBM 발사는 2022년 5월 7일 이래 약 4년 만이다. 다만 당시 발사한 SLBM이 600㎞를 비행한 것과 비교하면 사거리가 매우 짧아 신형일 가능성도 제기된다.

군 당국은 이번 미사일이 잠수함에서 발사됐을 가능성과 함께 육지에서 발사됐을 가능성, 두 방식을 모두 동원해 섞어 쐈을 가능성 등을 염두에 두고 정밀 분석 중인 것으로 알려졌다.

합참은 “한미정보 당국은 발사 동향을 추적해왔으며, 한·미·일은 ‘북 탄도미사일’ 관련 정보를 긴밀하게 공유했다”고 밝혔다.

그러면서 “우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다”고 덧붙였다.

북한의 탄도미사일 도발은 지난 8일에 이어 11일 만이다. 북한의 최근 잇단 미사일 발사는 내달 중순 예정된 미중정상회담에서 한반도 문제가 의제로 논의될 가능성이 있는 가운데, 이를 견제하기 위한 무력시위 성격이 있다는 분석이 나온다.

이날 북한의 미사일 발사 후 국가안보실도 김현종 안보1차장 주재로 국방부 등 관계부처가 참석하는 긴급 안보상황 점검회의를 개최했다.