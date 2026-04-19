실리콘밸리 인근서도 데이터센터 신설 제동…전력·용수 부담 메인주, 미국 주 최초로 데이터센터 승인 중단 전망

[헤럴드경제=한석희 기자] 미국 곳곳에서 데이터센터 건립에 제동이 걸리고 있다. 오클리에 이어 이번에는 실리콘밸리가 있는 캘리포니아주 베이지역에서도 전력과 물 부족 우려를 이유로 데이터센터 개발에 제동이 걸렸다.

18일(현지시간) 샌프란시스코 크로니클(SFC)에 따르면 베이지역 도시 오클리 시의회는 데이터센터 관련 토지 이용 신청의 접수·심사를 45일간 중단하는 유예 조치를 최근 만장일치로 의결했다.

주(州)법상 해당 조치는 단계적으로 연장해 최장 2년까지 유지될 수 있다. 시 당국은 이 기간 데이터센터 개발의 허용 범위를 검토해 세부 규제를 마련할 계획이다.

시의회가 이처럼 결정한 것은 대규모 데이터센터가 전기와 물을 과도하게 사용할 수 있다는 주민 우려를 반영한 것이다.

앞서 오클리에서는 데이터센터 건립안이 주민 반발 끝에 무산된 적도 있다. 이처럼 미국 곳곳에서 데이터센터가 제동이 걸린 것은, 데이터센터가 ‘전기 먹는 하마’로 불릴 정도로 전력을 많이 소모하기 때문이다.

로런스 버클리 국립연구소 보고서에 따르면 데이터센터의 미국 내 전력 소모 비중은 2018년 1.9%에서 2023년 4.4%로 갑절 이상 늘었으며, 2028년에는 12%까지 증가할 것으로 전망된다.

이 과정에서 데이터센터발 전기요금 인상이 물가 상승 등과 맞물리며 미국의 주요 정치 의제로까지 부상했다.

데이터센터 밀집지로 꼽히는 버지니아주에서는 지난해 11월 민주당 소속 애비게일 스팬버거가 전기요금을 쟁점으로 삼은 선거운동을 벌여 주지사 선거에서 당선됐다.

도널드 트럼프 대통령도 지난달 초 주요 거대 기술기업 경영진을 백악관에 불러 모아 데이터센터에 들어가는 전기를 기업이 전적으로 부담하겠다는 서약식을 치르게 했다.

주 차원에서 데이터센터 승인을 중단하는 곳도 곧 나올 전망이다.

메인주 상·하원은 미국 주 가운데 최초로 20㎿(메가와트) 이상 전력을 쓰는 데이터센터의 신규 승인을 내년 11월까지 중단하기로 하는 법을 최근 통과시켰다.

민주당 소속 재닛 밀스 주지사가 거부권을 행사하지 않으면 메인주에서는 약 1년 반 동안 데이터센터 신규 건설이 중단된다.