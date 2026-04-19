안 의원, 한국거래소 자료 분석 “삼성전자·SK하이닉스 등 보유 자기주식의 80% 이상 소각”

[헤럴드경제=양대근 기자] 올해 1분기 기준 자사주 소각을 공시한 코스피 상장기업은 99개사, 소각금액은 36조원에 달하는 것으로 각각 집계됐다. 전년 동기 대비 기업 수는 86%, 소각금액은 271% 급등한 기록이다.

안도걸 더불어민주당 국회의원(광주 동남을, 정책위 상임부의장)이 한국거래소로부터 제출받은 자료에 의하면, 자사주 소각 의무화가 본격적으로 시행되기에 앞서 이미 자사주 소각이 빠르게 확대되고 있는 것으로 19일 나타났다.

작년 코스피 상장기업 중 자사주를 소각한 기업은 134개사로 2024년 75개사 대비 78% 증가한 바있다. 자사주 소각 규모 역시 같은 기간 13조4000억원에서 20조3000억원으로 51% 확대됐다. 지난해 하반기부터 자사주 소각 의무화 논의가 본격화되면서 올해 1분기까지 이러한 흐름은 더욱 가속화됐다. 시장이 제도 개선에 반응하며 주주환원을 확대해 나가고 있는 것으로 분석된다.

안 의원에 따르면 주요 대기업을 중심으로 대규모 자사주 소각이 이어지고 있다. 올해 1분기 SK하이닉스는 12조2000억원, 삼성전자는 5조3000억원, 셀트리온은 1조7000억원 규모의 자사주를 소각했다.

보유 자기주식 대비 소각 비중도 높은 수준으로 나타났다. SK하이닉스는 보유 자기주식의 90.3%, 삼성전자는 82.4%, 셀트리온은 73.7%, SK는 81.7%에 달하는 자사주를 소각한다. 이는 주요 기업들이 자사주를 주주환원 수단으로 전환하고 있음을 보여준다.

코스닥 시장에서도 자사주 소각 확대가 뚜렷하게 나타났다. 2025년 코스닥 상장기업 152개사가 총 1.0조원 규모의 자사주를 소각했다. 2024년 대비 기업 수는 117%, 소각금액은 100% 증가한 것이다. 2026년 1분기에도 93개 코스닥 상장기업이 총 0.7조원 규모의 자사주 소각을 공시하면서 전년 동기 대비 기업수는 190% 소각금액은 250% 급증하는 등 추세는 더욱 뚜렷해지고 있다.

안 의원은 “자사주 소각 의무화는 자사주를 소수 지배주주의 이익이 아니라 일반주주에게 돌려주는 제도”라며 “제도가 본격적으로 시행되기 전부터 시장이 이에 반응해 자사주 소각을 확대하는 등 효과가 이미 나타나고 있다”고 평가했다.