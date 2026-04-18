[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]박용선 국민의힘 포항시장 후보의 ‘대통합 용광로 선거대책위원회’가 18일 공식 출범하고 본격적인 세몰이에 나섰다.

‘용광로 선대위’는 이날 오후 선거사무소에서 국민의힘 김정재·이상휘 국회의원을 비롯한 각계각층의 선대위원 등 200여명이 참석한 가운데 선대위 위촉장 수여식을 열었다.

이날 선대위 위촉장 수여식은 치열했던 당내 경선 후유증을 딛고 보수 진영의 결속을 다지는 이른바 ‘원팀’의 면모를 부각하는 데 집중했다.

특히 경선 과정에서 경쟁을 펼쳤던 공원식 전 경북도 정무부지사, 김순견 전 경북도 경제부지사, 이칠구 전 포항시의회 의장이 모두 공동선대위원장직을 수락하며 선대위에 합류해 눈길을 끌었다.

또 총괄본부장은 금종호씨가, 법률지원단은 금태환·이용락·이장혁 변호사가 맡았다.

박 후보는 이날 포항이 직면한 위기를 진단하고 강력한 타개 의지를 드러냈다.

박용선 후보는 “그동안 포항은 기업과 행정, 정치권과 시민사회가 분열을 거듭하며 인구 50만 선마저 지키지 못하는 정체기에 이르렀다”며 “시장에 당선된다면 반드시 대통합의 정신으로, 기업과 행정과 정치권이 하나로 뭉쳐 피폐해진 민생과 지역경제를 되살리는데 앞장 서겠다”고 말했다.