[헤럴드경제=장윤우 기자] 여자 프로배구 GS칼텍스의 세터 안혜진 선수가 음주운전에 적발됐다.

17일 GS칼텍스 구단은 공식 인스타그램을 통해 “안혜진 선수의 음주운전 사실을 확인하고 무거운 책임감과 함께 이를 알려드린다”며 “음주운전은 어떠한 이유로도 용납될 수 없는 행위”라고 밝혔다.

안혜진은 지난 5일 막을 내린 여자부 챔피언결정전에서 세터로 활약하며 소속팀 GS칼텍스의 우승을 이끈 바 있다.

구단은 사실 확인 즉시 한국배구연맹(KOVO)에 통보했다. V리그 규정에 따른 징계 절차도 요청했다.

구단은 “구단 자체로도 사안의 경위를 파악해 이에 상응하는 조처를 할 것”이라며 “재발 방지를 위해 선수단과 구단 관계자에 대한 교육과 관리 체계를 살펴보고 정비할 것”이라고 밝혔다.

한국배구연맹 규정에 따르면 음주운전 적발자는 최소 ‘경고’에서 최대 ‘제명’까지 내릴 수 있고, 500만원 이상의 제재금까지 같이 부과할 수 있다.

구단은 “구단 자체로도 사안의 경위를 면밀히 파악해 이에 상응하는 조치를 취할 것”이라며 “재발 방지를 위해 선수단과 구단 관계자에 대한 교육과 관리 체계를 다시 살펴보고 정비하겠다”고 덧붙였다.

한편, 안혜진은 2016-17시즌 신인 드래프트 1라운드 3순위로 GS칼텍스에 입단했다. 지난 5일 막을 내린 챔피언결정전에서 세터로 활약해 팀 우승을 이끌었다. 전날인 16일에는 여자 국가대표팀 명단에도 이름을 올렸다.