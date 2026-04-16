2018년 자회사 알이비파트너스㈜ 설립

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국부동산원이 6년 연속 공공기관 자회사 운영실태평가에서 최고 등급을 획득했다.

부동산원은 지난 15일 고용노동부 주관 2025년도 공공기관 자회사 운영실태 평가에서 최우수 등급을 달성했다고 16일 밝혔다.

이번 공공기관 자회사 운영실태 평가는 자회사를 운영하는 92개 공공기관을 대상으로 실시됐다. ▷자회사의 안정성·지속성 기반 마련 ▷자회사의 독립성 보장 및 바람직한 모자 회사 관계 구축 ▷자회사 노동자의 처우개선 ▷자회사의 전문적 운영 노력 및 지원 총 4개 부문을 종합적으로 평가했다.

지난 2018년 11월 자회사 알이비파트너스㈜를 설립한 부동산원은 공동의 이익 증진을 목표로 상호 협력체계를 구축해 왔다.

특히 지난해 ▷모자 회사 공동 협의체를 통한 신규사업 추진과 인력 증원 ▷자회사 직원의 전문성 향상을 위한 직무교육 및 자격급 신설 ▷자회사 복지재원 마련 등 다각적인 노력을 기울여 자회사의 안정적인 경영 기반을 마련했다.

이 같은 노력을 인정받아 자회사의 자생력 강화와 바람직한 모자 회사 관계 구축 부문에서 우수한 평가를 받았다.

이헌욱 부동산원 원장은 “제도 도입 이래 6년 연속 최우수 등급을 달성한 것은 한국부동산원과 알이비파트너스㈜가 함께 국가 정책 지원을 위해 적극적으로 노력한 결과”라며 “앞으로도 상호 전략적 파트너로서 알이비파트너스㈜와 함께 국토균형발전과 국민 주거권 보장을 위한 정책 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.