[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA가 서울 강동구 KLPGA 빌딩에서 이스트원 오션비치 골프앤리조트, SBS골프와 함께 ‘KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어·챔피언스투어’ 조인식을 개최했다고 16일 밝혔다.

KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어·챔피언스투어는 이스트원 오션비치 골프앤리조트와 SBS골프가 주최하고 KLPGA가 주관한다. 드림투어와 챔피언스투어 각 3개씩 총 6개 대회가 개최되며, 대회당 7000만원의 상금이 걸렸다.

조인식에 참석한 이스트원 오션비치 골프앤리조트 조재관 회장은 “성장의 무대인 드림투어와 역사와 품격의 챔피언스투어를 동시에 개최해 영광”이라면서 “선수들이 멋진 경기와 함께 추억을 만들 수 있도록 만반의 준비를 하고 있다”고 밝혔다.

KLPGA 김상열 회장은 “이스트원 오션비치 골프앤리조트와 SBS골프에서 KLPGA투어의 화수분인 드림투어와 은퇴선수들의 또 다른 경쟁의 장인 챔피언스투어를 동시에 개최해 진심으로 감사한다”고 화답했다.

오션비치 골프앤리조트는 동해안 영덕에 위치한 27홀 씨사이드 골프장과 콘도미니엄, 컨벤션센터, 수영장 등 다양한 시설을 갖춘 종합 휴양 리조트다.