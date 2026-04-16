기업 대상 금융컨설팅 활성화 현장 마케팅전문가도 전국 확대

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 영업 현장 중심의 생산적금융 강화를 위해 전담 기동조직을 운영한다고 16일 밝혔다. 퇴직직원으로 구성된 현장 마케팅전문가도 전국으로 확대해 현장밀착형 금융지원을 강화한다.

우선 국민은행은 이달부터 ‘SME(중소기업) 현장지원팀’을 운영 중이다. SME 현장지원팀은 영업점 기업금융 담당자와 함께 기업에 금융컨설팅을 지원하고 ▷기업 분석 ▷마케팅 노하우 전수 ▷기업여신 심사 지원 등 분야에서 협업해 영업 현장의 경쟁력 강화를 돕는다.

기업을 직접 찾아가 금융 설루션을 제공해 주는 기업마케팅전문가와 수출입마케팅전문가도 확대한다. 마케팅전문가는 퇴직직원으로 구성됐다. 올해 상반기 내 기업금융 분야에 역량과 전문성을 보유한 퇴직 직원을 대상으로 추가 채용에 나설 계획이다.

새롭게 채용된 기업마케팅전문가는 지방으로 확대 배치해 지역균형발전에도 기여할 예정이다. 수출입마케팅전문가도 중동 리스크로 인해 어려움을 겪는 수출입기업을 찾아가 금융지원과 제도를 안내한다.

국민은행 관계자는 “기업금융 분야에 열정과 전문성을 겸비한 전문가가 현장에서 발로 뛰겠다”며 “앞으로도 영업점과의 유기적인 협업을 통해 현장 중심의 생산적금융 확대에 앞장서겠다”고 전했다.