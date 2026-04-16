7월 태백고생대자연사박물관, 10월 익산문화관광재단서 개최 전시·관광 프로그램 연계…지역 문화자원 홍보 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석) 도봉문화재단 둘리뮤지엄의 우수 전시콘텐츠 ‘K-라면과 구공탄’이 전국으로 뻗어나간다.

‘K-라면과 구공탄’은 둘리 만화의 ‘라면과 구공탄’ 에피소드를 매개로 도봉구 지역의 라면 산업 역사, 그리고 K-라면의 세계화를 소개하는 전시다.

앞서 둘리뮤지엄은 문화체육관광부 주최, 한국박물관협회 주관의 ‘2026 공사립·대학 박물관 K-뮤지엄 지역 순회 전시 및 투어 지원 사업’에 최종 선정돼 예산 1억2500만 원을 확보, 이번 순회 전시를 열게 됐다.

전시는 오는 7월에 태백고생대자연사박물관 기획전시실에서, 10월에는 익산문화관광재단 문화예술 여행자 라운지에서 개최된다.

강원 태백과 전북 익산 지역의 이야기와 연계한 둘리의 ‘라면과 구공탄’ 에피소드가 선보일 예정으로 관람객들에게 풍성한 볼거리를 제공할 것으로 기대된다.

전시와 연계한 지역 관광 프로그램도 함께 운영되는데, 태백에서는 태백고생대자연사박물관 전시 관람과 함께 태백 철암탄광역사촌을 투어하는 프로그램이 진행된다.

익산에서는 라면 테마 전시관 ‘보글하우스’, 익산근대역사관 등이 모여 있는 익산문화예술의거리를 도보로 탐방하는 관광 프로그램이 운영된다.

오언석 도봉구청장은 “전시와 관광이 결합한 이번 순회전시가 도봉과 태백, 익산 지역의 문화자원을 널리 알릴 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.