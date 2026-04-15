국회 재경위 인사청문회

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신현송 한국은행 총재 후보자는 15일 “최근 마트에서 장을 보니 물가가 높다고 느꼈다”고 말했다.

신 후보자는 이날 오후 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 “물가안정이야말로 하는 한국은행의 가장 중요한 책무이다. 그 도구인 통화정책을 통해서 인플레이션(물가 상승) 관리에 전념하겠다”며 이같이 밝혔다.

최근 국고채 금리와 기준금리가 괴리된 상황에 대해서는 “지금 국고채 3년물 금리가 미래 기준금리를 일부는 반영하지만 괴리도 있는 모습”이라며 “작년 상당 기간 금리가 계속 내려갈 것으로 이렇게 예상되는 그런 추세였다가 연준(미국 연방준비제도)을 비롯해 주요 중앙은행들이 방향을 틀면서 점진적으로 다시 재평가되는 추세였고, 한국도 거기에서 자유롭지 않았다”고 말했다.

정부의 확장적 재정 정책에 유동성이 늘어난 것이 시장금리 인상에 영향을 끼쳤는지에 대해서는 “이론적으로 재정정책이 너무 확장적일 경우에는 영향을 끼칠 수 있다”고 답했다.

기준금리와 시장금리 간 괴리가 금리 인상을 하지 않아서라는 지적에 대해서는 “100% 정확하지 않다”며 “시장금리라는 것은 시장 참여자들의 여러 가지 기대나 참여자들 간의 사후작용을 통해 가격이 결정되기 때문에 반드시 어떤 한 가지 요인이라고 이제 할 수 없다”고 반박했다.