[헤럴드경제=박세정 기자] 스포츠업계에 인공지능(AI)을 활용한 ‘데이터 분석’ 필요성이 커지고 있다.

단순히 경험과 감각에 의존하는 전략에서 더 나아가 데이터를 기반으로 한 체계적인 전략 수립이 필요하다는 목소리가 커진다. 최근 부진을 이어가고 있는 한국 축구 역시 데이터와 분석 역량을 통한 ‘시스템’을 함께 점검해야한다는 지적이 커지고 있다.

15일 업계에 따르면 축구를 비롯한 스포츠 업계에서 AI와 데이터를 기반으로 한 전략 수립의 중요성이 부상하고 있다.

이같은 추세는 해외에서 이미 시작됐다. 실제 해외 축구 현장은 전술 설계, 선수 선발, 부상 예방, 세트피스 대응, 팬 경험에 이르는 경기 안팎의 모든 과정을 AI와 데이터 기반으로 재구성하고 있다.

다가오는 2026 북중미 월드컵을 앞두고 국제축구연맹(FIFA)이 ‘풋볼 AI 프로(Football AI Pro)’ 등 첨단 기술을 공개한 것도 이 흐름의 연장선이라는 분석이다. 축구에서 AI는 더 이상 ‘기록 정리용 보조 시스템’이 아니라, 경기 운영과 산업 경쟁력을 좌우하는 ‘핵심 인프라’로 자리 잡았다는 목소리가 커지는 것도 이같은 이유다.

유럽 명문 구단에선 구글, IBM 등 글로벌 빅테크와 협업하는 움직임도 활발해지고 있다. 대표적인 것이 잉글랜드 리버풀 FC와 구글 딥마인드(Google DeepMind)의 협업이다.

양측이 개발한 ‘택틱AI(TacticAI)’는 코너킥 등 세트피스 상황에서 누가 공을 받을 가능성이 높은지 예측하고 최적의 대안을 제시한다. 리버풀 전문가들은 블라인드 평가에서 실제 경기 장면보다 택틱AI가 제안한 전술 조정을 90%의 상황에서 더 선호한다는 분석도 나왔다. AI가 실전 전술 의사결정까지 지원하는 대표적 사례로 꼽힌다.

더 나아가 스카우팅과 선수 영입 ‘비즈니스 영역’에서도 AI 데이터 분석이 활용되는 추세다.

스페인 세비야 FC는 IBM과 함께 생성형 AI 기반 스카우팅 도구 ‘스카우트 어드바이저(Scout Advisor)’를 도입했다. 20만 건이 넘는 스카우트 리포트와 정량 데이터를 분석해 후보 선수를 빠르고 정교하게 추려낸다. 선수 영입 과정의 효율성을 높이고 정보에 근거한 투자를 집행해 전력 보강과 재무적 안정성을 꾀하는 전략이다.

리그 차원의 데이터 인프라를 구축하는 움직임도 나온다. 스페인 라리가(LALIGA)는 글로벌 데이터 분석 플랫폼 기업 ‘데이터브릭스(Databricks)’와 손잡고 경기장 내 수백 대의 카메라와 실시간 스트리밍 데이터를 바탕으로 선수와 볼의 움직임을 추적하고 있다.

라리가 소속 구단들은 자체 데이터 플랫폼인 ‘미디어코치(MediaCoach)’로 원천 데이터를 수집한다. 분석 엔진인 ‘비욘드 스탯(Beyond Stats)’을 통해 이를 전술 언어로 구조화한다. 이를통해 점유 과정 관여도, 수비 라인 파괴 지수, 고강도 스프린트 수치 등의 지표가 도출된다.

반면, 해외 추세와 달리 국내 시장은 스포츠에 데이터와 AI를 활용하는 움직임이 여전히 더디다는 진단이다. 국내 현장에서는 경기, 영상, 컨디션, 팬 데이터가 제각각 축적되거나 해석 기준이 표준화되지 않아 실질적인 의사결정으로 이어지지 못하고 있다는 지적도 나온다.

AI 기반 스포츠 데이터 분석 전문기업 초록소프트의 김명락 대표는 “국내 스포츠 현장은 아직도 AI를 기록 정리나 영상 분석 보조, 리포트 자동화 수준으로 좁게 이해하는 경향이 있다”고 진단했다.

김 대표는 “해외의 경우 AI는 이미 선수 선발부터 세트피스 대응까지 연결되는 의사결정 인프라로 진화했다”며 “국내 스포츠 산업의 당면 과제는 ‘AI를 도입할 것인가’가 아니라, ‘AI를 어떤 운영 체계 속에 연결할 것인가’에 대한 빠른 검토와 실행”이라고 강조했다.