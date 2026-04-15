[헤럴드경제=박병국 기자]서울 송파구는 전통시장을 이용하는 주민들에게 안전한 쇼핑 환경을 제공하기 위해 ‘K급 소화기’를 보급한다고 15일 밝혔다.

K급 소화기는 고온의 식용유 화재에 효과적으로 대응할 수 있는 소화기로, 식용유 표면에 비누막을 형성해 산소를 차단하고 재발화를 방지하는 특징이 있다. 튀김 요리가 많은 전통시장에 꼭 필요한 핵심 소방 비품이다.

구는 마천 중앙, 마천, 풍납, 방이, 새마을, 석촌시장 및 문정동 로데오거리, 가락골 골목형상점가 등 관내 8개소 상점가 중 튀김기를 사용하는 점포 92곳을 선별해 ‘K급 소화기’ 보급을 완료했다.

구는 인파 밀집 전통시장인 새마을 시장과 마천중앙시장을 대상으로 동절기 전기 및 가스안전점검을 실시했다. 전기·가스 분야 외부전문가와 함께 분야별 점검반을 편성하고 개별 점포를 방문, 전통시장 화재 예방을 위한 전수 점검을 실시하는 등 전통시장의 안전성을 확보했다.

한편 구는 공모를 통해 선정된 새마을시장 내 114개 점포와 공용구역에 전문적인 통합 해충방제도 진행한다.

올 한해 취약 구역을 중심으로 점포별 맞춤형 방제기기 설치한다. 또 24시간 침입 모니터링 및 자동경보 체계를 지원하고 전문 해충방제 컨설턴트가 정기 방문해 점검한다.