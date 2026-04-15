[헤럴드경제=양대근 기자] 복기왕 더불어민주당 의원(충남 아산시갑, 국회 국토교통위원회 간사)이 22대 국회에서 최초 발의한 ‘국가연구데이터법’이 국회 상임위 문턱을 전격 통과하며 입법의 9부 능선을 넘었다.

15일 복 의원실에 따르면 국회 과학기술정보방송통신위원회(이하 과방위)는 지난 14일 법안 공청회를 개최한 직후, 법안심사소위와 전체회의를 잇따라 열고 국가연구데이터법 대안을 소관 상임위 최종 안건으로 의결했다.

공청회 당일 전체회의 의결까지 속전속결로 이뤄진 것은 이례적인 일이라는 평가다. AI 시대를 대비한 국가 차원의 데이터 관리 체계 구축이 더는 미룰 수 없는 시급한 과제라는 점에 여야가 뜻을 모은 결과로 풀이된다.

이날 공청회에 참석한 학계와 연구 현장 전문가들은 이번 법안에 대해 “현장의 고질적인 난제를 해결하고 데이터 강국으로 도약하기 위한 실효적인 입법”이라고 평가하며 입법 필요성에 대해 폭넓은 공감을 나타냈다.

전문가들은 ‘데이터 공개 원칙’을 명확히 하면서도 기업 기밀 보호를 위해 마련된 ‘최장 20년 비공개 장치’에 대해 “데이터 공유라는 대원칙과 산업계의 현실을 조화롭게 반영한 합리적인 설계”라고 평가했다.

22대 국회 개원 직후부터 대한민국 전체의 미래 먹거리를 선제적으로 조망하며 이끌어온 복 의원의 입법 노력이 상임위 전격 통과라는 구체적인 결실로 나타나면서, 향후 법사위 심사와 본회의 통과에도 탄력이 붙을 전망이다.

복 의원은 “연구데이터는 인공지능(AI) 시대의 ‘쌀’이자, 우리 아이들이 먹고살 미래 산업의 핵심 자산”이라며 “순천향대 ‘AIBIOME 사업단’이 보여주듯, 이제 연구는 개별 실험실을 넘어 데이터의 융합을 통해 폭발적으로 성장하고 있다”고 밝혔다.

이어 “아산의 혁신 인재들과 대한민국의 모든 연구자가 법적 걸림돌 없이 오직 연구에만 매진할 수 있도록 ‘데이터 고속도로’를 닦겠다”며 “아산의 대학과 기업들이 대한민국 AI 전환(AX)의 전초기지가 되고, 그 성과가 전국 연구 생태계로 확산될 수 있도록 예산 확보와 정책 지원을 끝까지 책임지고 챙기겠다”라고 강조했다.

복 의원은 “입법은 발의하는 것보다 현장에 안착시켜 실제 도움을 주는 것이 더 중요하다”며 “법사위와 본회의 통과는 물론 시행령 마련 과정에서도 연구 현장의 목소리가 100% 반영되도록 점검하여 아산과 대한민국의 미래 먹거리를 만드는 일에 앞장서겠다”라고 각오를 다졌다.