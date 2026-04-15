재판부 징역 6개월, “법질서 무시 정도 심각” 평소 “독도는 일본소유” 망언도

[헤럴드경제=김도윤 기자] 편의점과 대중교통 등에서 기행을 저지르고 ‘평화의 소녀상’을 모욕하는 등 추태를 부린 미국인 유튜버 조니 소말리(본명 램지 칼리드 이스마엘)가 실형을 선고받고 법정구속 됐다.

서울서부지법 형사1단독 박지원 부장판사는 15일 업무방해, 경범죄처벌법 위반, 성폭력처벌특별법상 허위영상물 반포 등 혐의로 기소된 소말리에게 징역 6개월과 20일의 구류 처분을 선고하고 아동·청소년 및 장애인 관련 기관에 5년간 취업제한을 명령했다.

재판부는 “방송으로 수익을 얻기 위해 불특정 다수 피해자를 상대로 반복해 범행을 저지르고 범행 상황을 방송하는 등 국내 법질서 무시 정도가 심각하다”며 “유사 범행을 일으킬 우려가 있다”고 양형 이유를 설명했다.

소말리는 1년 6개월 전인 2024년 10월경 마포구의 한 편의점에서 노래를 크게 틀고 컵라면 국물을 테이블에 쏟는 등 업무 방해 혐의로 재판에 넘겨졌다.

같은 달 마포구의 일대에서 악취가 나는 생선 봉지를 들고 행인들에게 말을 걸어 불쾌감을 주거나 버스와 지하철에 탑승해 문제를 일으키기도 했다.

그는 롯데월드에서 인터넷 방송을 켜고 소란을 피우고 승객들의 놀이기구 탑승을 방해하거나 유튜브에서 남녀의 얼굴을 합성한 외설 영상을 만들어 유포한 혐의로도 재판 도중 추가 기소됐다.

소말리는 ‘평화의 소녀상’에 입을 맞추고 조롱하는 행위 등을 벌여 사회적 공분을 사고 평소 발언으로 도 물의를 빚었다.

자신의 X(옛 트위터) 계정 라이브 방송에서 욱일기를 들고 “다케시마(독도의 일본 측 주장 명칭)는 일본 소유다. 독도가 아니다”라며 “일본은 다시 한국을 점령해야 한다”고 발언하거나 지난해 첫 공판에서는 MAGA(Make America Great Again) 모자를 쓴 채로 법정에 들어가려다 규정상 이유로 저지당하면서 “내가 미국 시민이기 때문이다. 그리고 한국은 미국의 속국이다”라고 말하기도 했다.

앞서 검찰은 지난 2월 27일 결심공판에서 소말리에게 징역 3년과 벌금 15만원을 구형했다.

소말리는 검찰에서 실형이 구형되자 반성문을 제출하고 선처를 호소했던 것으로 알려졌다.

그는 이날 재판에 앞서 취재진 앞에서 “범죄에 대해 후회하고 있다”며 “한국 국민들에게 사과하고 싶다”고 말했다.