“올해도 최소 160건 사형 집행” 주장도

[헤럴드경제=이원율 기자]이란이 지난해에만 최소 1639명을 처형한 것으로 나타났다.

12일(현지시간) AFP통신에 따르면 노르웨이 기반 인권단체 이란인권(IHR)과 프랑스의 사형제 반대 인권단체 ECPM은 이날 공동 연례보고서를 내고 이란의 사형 실태를 공개했다.

보고서에 따르면 이란의 지난해 처형 규모는 2024년의 975명보다 68% 증가했다. 1989년 이후 최다 수준이다.

공식 발표되지 않은 처형 사례 또한 상당할 만큼, 실제 규모는 이보다 더 클 수 있다는 게 두 단체의 설명이다.

마무르 아미리 모가담 대표는 “이란 당국은 하루 평균 4건 이상 처형을 통해 공포를 조성하고 있다”며 “이는 새로운 시위를 막고 흔들리는 체제를 유지하려는 것”이라고 주장했다.

분석 결과 전체 처형자의 절반가량은 마약 관련 범죄로 유죄를 받았다. 또, 보고서는 서부 쿠르드족과 동남부 발루치족 등 소수민족의 처형 비율이 과도하게 높다고 지적하기도 했다. 두 소수민족은 이란의 다수파 종교인 시아파가 아닌 수니파를 믿는 집단이다.

그런가 하면 처형자 중 48명은 여성이었다. 이는 전년보다 55% 증가한 숫자였다.

이 가운데 21명은 남편이나 약혼자를 살해한 혐의로 사형 선고를 받았다. 다만 가족 살해 여성 중에서는 가정폭력 등 학대 피해자인 경우가 적지 않다는 게 인권단체의 시선이다.

이란 당국은 교도소 내 교수형으로 처형을 집행하지만, 공개 처형도 지난해 11건이 있었던 것으로 조사됐다.

라파엘 셰뉘일-하잔 ECPM 사무총장은 “이란의 사형제는 정치적 억압과 통제 수단으로 쓰이고 있다”며 “소수민족과 사회적 약자가 불균형적으로 많이 포함돼 있다”고 지적했다.

한편 이란은 올해 미국·이스라엘과의 전쟁 와중에도 반정부 시위 관련자를 중심으로 사형을 잇달아 집행하고 있다.

인권단체 국제앰네스티는 최근 보고서에서 반정부 시위 참여자 11명이 임박한 사형 위험에 처해 있다며, 이들이 구금 중 고문과 가혹행위를 당했고 강요된 자백에 의존한 불공정한 재판 끝에 유죄 판결을 받았다고 주장했다.

이란 사법부는 미국과 이스라엘 등 적대국을 위한 간첩 행위, 테러, 국가시설 파괴 등에 대해 ‘무관용’ 원칙으로 사형에 처하겠다고 경고한 상태다.

노르웨이에 본부를 둔 쿠르드계 인권단체 헹아우는 올 들어 이란에서 최소 160건의 사형이 집행된 것으로 추정된다고 전하기도 했다.