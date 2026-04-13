[헤럴드경제=장연주 기자] 미국 할리우드의 유명 배우 루시 리우(57)가 과거 의사의 오진으로 암 수술을 잘못 받았다며, 정기적인 검진과 함께 이를 재확인할 필요가 있다고 당부했다.

미국 피플은 지난 11일(현지시간) 리우가 약 30년 전에 유방암 진단을 받은 적이 있다고 보도했다.

리우는 1990년대에 가슴에서 혹을 발견한 뒤 병원을 찾았다. 의료진은 혹을 만져본 후 특별한 검진이나 검사 절차는 모두 생략한 채 ‘암’이라고 진단했다.

리우는 진단을 받은 당일에 바로 수술 일정을 잡아 혹을 제거했는데, 알고 보니 혹은 암이 아니었다.

그는 “암 진단을 받았을 당시에는 더 확인해 봐야겠다는 생각을 못했다”며 “친구가 다른 의사의 의견도 들어보라고 추천했지만, 굳이 그럴 필요가 없다고 생각해 넘어갔었다”고 회상했다.

그러면서 리우는 “암은 검진을 통해 조기 발견하는 것이 중요하다”며 “단순한 문제 해결보다 검진 과정을 제대로 이해하고, 충분한 정보를 접하는 것이 중요하다”고 말했다.

그는 제약사 화이자와 함께 암 관련 캠페인을 진행하고 있다.

리우는 “사람들은 바쁘다는 이유로 검진을 피하곤 하는데, 아무리 바쁘더라도 검진은 매일 운동을 하듯, 1년에 한 두번 정도는 자신을 위해 반드시 해야 하는 일”이라고 강조했다.