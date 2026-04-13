“탁월한 성과 보여준 직원에 실질적 보상 제공”

[헤럴드경제=양영경 기자] 기획예산처는 13일 정부세종청사에서 ‘2026년 추가경정예산(추경) 관련 업무유공 포상 수여식’을 열고 추경 편성과 국회 통과에 기여한 직원들을 격려했다고 밝혔다.

이번 수여식에서는 추경 업무에 참여한 직원 34명이 장관 표창과 부상, 포상휴가(1일)를 받았다. 특별 공로자 6명에게는 각각 100만원의 정책우수자 포상금이 별도로 지급됐다.

기획처는 이번 포상이 중동 전쟁 위기 대응을 위한 추경을 역대 최단 기간인 17일 만에 편성하고 국회 심사 대응과 통과 직후 집행을 위한 사전 계획 수립 등에 기여한 직원들의 공로를 반영한 것이라고 설명했다.

박홍근 기획처 장관은 “이번 추경은 사업 발굴, 예산안 편성, 국회심사 및 통과, 사업 집행에 이르기까지 하나하나 직원들의 피와 땀이 녹아있다”면서 “결국 그 땀은 국민의 삶과 직결된다는 점을 생각해 주시기 바란다”고 말했다.

이어 “앞으로도 탁월한 성과를 보여준 직원들에게 실질적인 보상을 제공할 것이며 직원들의 헌신이 당연하게 여겨지지 않고 정당하게 평가받는 조직문화가 자리잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

기획처는 이번 포상이 고강도 업무를 수행한 직원들의 사기를 높이고, 성과 중심 보상체계 확립의 계기가 될 것으로 기대했다. 향후에도 성과 기반의 평가·보상 시스템을 강화해 나간다는 계획이다.