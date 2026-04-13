함께 가입하면 매달 2000원 캐시 지급

[헤럴드경제=정대한 기자] G마켓과 SSG닷컴이 멤버십에 동시에 가입하는 고객에게 2000원을 돌려주는 혜택을 제공한다. 두 멤버십 모두 5000원이 되지 않는 월 회비에 이용할 수 있게 된다.

신세계그룹에 따르면 G마켓의 ‘꼭 멤버십’과 SSG닷컴 ‘쓱세븐클럽’에 함께 가입하면 각각 1000원씩 총 2000원의 캐시를 지급하는 프로모션을 오는 23일부터 시작한다. 멤버십은 월 가입비가 각각 2900원으로 모두 가입하려면 5800원이 든다. 하지만 이제 동시에 가입하면 3800원에 이용할 수 있다.

온라인동영상서비스(OTT) 티빙 서비스를 추가한 ‘쓱세븐클럽 티빙형’ 회원들도 900원만 추가하면 월 4800원에 G마켓 ‘꼭 멤버십’까지 쓸 수 있다. G마켓의 ‘꼭 멤버십’은 월 2900원에 모든 상품을 대상으로 구매액의 5%를 적립해주는 서비스다. 이달 23일 공식 출시된다.

협업을 통해 양사 멤버십을 모두 이용하는 유료회원은 5월부터 매달 SSG머니 1000원과 스마일캐시 1000원을 받는다. 지급일은 매달 1일이다. 오는 5월만 6일에 지급될 예정이다.

SSG닷컴 관계자는 “업계 최고 수준의 적립에 이어 선보인 티빙 연계 상품, 공동 혜택을 통해 필수 멤버십으로 자리매김하겠다”고 말했다.