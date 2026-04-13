공약이행완료 등 5개 분야 평가서 고루 높은 평가... 2026년 1분기 기준 공약 이행률 76%

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 한국매니페스토실천본부에서 실시한 ‘2026 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개평가’에서 최고등급(SA)을 수상했다.

2023년부터 2026년까지 4년 연속 최고등급이다.

이번 평가는 전국 226개 기초자치단체를 대상으로 진행됐다. 공약이행완료, 2025년 목표달성, 주민소통, 웹소통, 일치도 등 5개 분야를 평가했다.

구는 모든 분야에서 높은 평가를 받으며, SA, A, B, C, D, F로 나눠지는 등급 중 최고등급인 ‘SA’ 등급을 받았다.

구는 ▷활력 넘치는 상생경제도시 ▷안전하고 건강한 행복도시 ▷교통이 편리한 균형발전도시 ▷질높은 교육문화도시 ▷투명하고 혁신적인 청렴행정도시 5개 분야의 공약사업을 추진‧관리하고 있다. 2026년 1분기 기준 공약 이행률은 76%다.

구체적인 사업별 추진 현황, 목표 등은 구 누리집에서 확인 가능하다. 구 관계자는 “앞으로도 공약 이행 상황을 체계적으로 관리하고 지속적으로 점검해 나갈 방침”이라고 전했다.