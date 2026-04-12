[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]박병훈 국민의힘 경주시장 예비후보는 지역경제 활성화와 관련, “경주의 경제를 살리는 길은 관광객 숫자를 자랑하는 것이 아니라 골목과 시장, 생활 상권에 다시 사람과 소비가 흐르게 만드는데 있다”고 12일 밝혔다.

이날 박 예비후보는 “지금 경주의 경제 현실을 보면 특정 지역만 북적이고 다른 곳은 점점 비어가는가 하면 시민들이 장 보던 시장, 퇴근길에 들르던 상가, 골목 안 가게들이 예전 같은 활기를 잃고 있다“고 지적했다.

이어 “지역경제가 어렵다는 말은 단순히 표현만이 아니라 가게 불빛이 꺼지고 점포세 안내문이 붙고 자영업자와 소상공인이 하루하루 버티는 현실 그 자체”라고 설명했다.

박 예비후보는 특히 성동시장과 중앙시장, 중심 시가지의 중요성을 강조하면서 “경주의 경제를 떠받치는 힘은 원래 생활 상권에서 나왔다”며 “매일 장 보는 사람, 식사하는 사람, 오가는 사람이 있어야 상권이 버티는데 지금은 생활 인구가 줄고 소비 흐름이 끊기면서 원도심 상권 전체가 흔들리고 있다”고 진단했다.

이에 따라 “성동시장과 중앙시장을 문화관광형 시장으로 키우고 옛 경주역에서 성동시장, 중심 시가지, 동부사적지, 황리단길, 중앙시장으로 이어지는 상생이음길을 조성해 끊어진 소비 동선을 다시 연결하겠다”고 공약했다.

그는 “관광과 생활이 따로 가면 도시경제는 오래 버티지 못한다”며 “관광객의 흐름을 생활 상권과 연결하고 생활 상권의 힘을 다시 회복시켜야 경주의 경제가 다시 튼튼해진다”고 강조했다.

따라서 “사업 운영 자금 확대, 상권 분석과 마케팅 지원, 창업지원, 외식업의 산업화와 브랜드 육성, 청년과 부부 창업 지원 등을 통해 골목 경제를 단순히 버티게 하는 수준이 아니라 다시 성장 가능한 구조로 바꾸겠다”고 했다.

박병훈 예비후보는 “지역경제는 시장 상인과 자영업자, 골목 가게 사장님들이 다시 웃을 수 있어야 진짜 경제가 살아나는 것으로,이는 곧 시민의 자존심을 지키는 일”이라며 “경주의 시장과 골목, 생활 상권을 다시 살려 시민들이 체감하는 경제 회복 도시를 만들겠다”고 말했다.