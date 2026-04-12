여론조사서 야당 우세…한국시간 오전 2시 투표 마감

[헤럴드경제=천예선 기자] 헝가리 총선이 12일(현지시간) 오전 6시 시작됐다. 미국과 러시아의 노골적인 지지를 받는 오르반 빅토르 총리가 16년간의 장기 집권을 이어갈 수 있을지가 최대 관심사다.

로이터·AFP통신 등에 따르면, 오르반 총리가 이끄는 여당 피데스는 선거 직전 공표된 여론조사에서 야당 피서에 9%포인트 뒤지는 것으로 나타났다. 도널드 트럼프 미국 대통령까지 소셜미디어를 통해 공개 지지에 나섰지만, 이란 전쟁 이후 형성된 부정적 여론 여파로 약발이 먹히지 않는 모습이다.

야당 피서는 미·러의 노골적 지지를 사실상 선거 개입이라고 비판하지만, 여당은 오히려 EU가 오르반 총리를 비판하며 최악의 선거 개입을 보여주고 있다고 반박한다.

전문가들은 이번 투표율이 75%로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상한다. 기존 최고치인 70%를 크게 웃도는 수준이다. 투표는 오후 7시(한국시간 13일 새벽 2시) 마감된다.

투표 종료 직후 잠정 결과가 공표되지만, 접전으로 나타나면 개표가 완전히 끝나는 다음주 토요일까지 승자가 확정되지 않을 수 있다.