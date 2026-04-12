5대 도시제조업 대상 최대 720만 원 지원…전년대비 지원업체 수 20% 이상 확대 예정 소화기, 누전차단기 등 안전 설비로 위해요인 제거, 공기청정기 등 편의시설 지원해 능률 향상 도모

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구가 산업환경 변화와 영세성으로 어려움을 겪고 있는 도시형 소공인을 도와 소규모 도시제조업의 작업환경 개선을 지원한다.

2019년부터 서울시 주관으로 실시된 도시제조업 작업환경개선 지원사업은 ▷의류 봉제 ▷수제화 ▷인쇄 ▷기계 금속 ▷주얼리 등 도시제조업 5대 업종의 영세하고 노후화한 작업장 내 위해 요인을 제거하고 설비 개선을 돕는다.

올해 구는 지난해 대비 지원 규모를 20% 이상 확대, 업체별 최대 720만 원의 지원금을 제공한다는 방침이다. 선정된 업체는 총비용의 10%만 자부담하면 된다.

지원 대상은 관악구에 사업자 등록을 완료한 업체 중 상시 근로자 10인 미만의 소공인 업체다. 지난해의 경우 심사 평가 시 ‘사업장 업력’을 우대했으나 올해부터 해당 기준을 폐지해 신생 제조업체까지 수혜 범위가 크게 확대될 것으로 구는 기대한다.

선정된 업체에는 도시제조업 업무 특성상 분진, 환기 불량 등 유해 물질에 상시 노출되는 환경 위험도 개선을 위해 ▷소화기 ▷화재감지기 ▷누전차단기 ▷배선함을 우선 지원한다. 또 대기 중으로 쉽게 증발하는 휘발성 유기 화합물(VOC) 검출 수치에 따라 닥트와 산업용 환풍기를 필수 지원한다.

아울러 ▷제습기 ▷공기청정기 ▷냉난방기 등 편의시설 ▷바큠다이 ▷작업대 ▷연단기 등 작업능률 향상을 위한 설비도 지원한다.

참여를 원하는 업체는 관악구청 홈페이지(뉴스→소식공고→고시공고)에서 모집 공고 확인 후 신청 서류를 준비하여 오는 24일 오후 6시까지 관악구청 지역상권활성화과로 방문하거나 담당자 전자메일로 제출하면 된다.

구는 현장 조사와 서울시 선정심사위원회의 심의를 거쳐 6월 중에 최종 선정할 계획이다. 도시제조업 작업환경 개선 지원사업에 대한 자세한 사항은 관악구청 지역상권활성화과로 문의하면 된다.